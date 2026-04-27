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IPL 2026: 75 रन पर ढेर हुई दिल्ली कैपिटल्स की टीम, आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके

दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल में अपना तीसरे सबसे कम स्कोर बनाया. दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कई अनचाहे रिकॉर्ड भी बनाए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 27, 2026, 09:45 PM IST

Published On Apr 27, 2026, 09:45 PM IST

Last UpdatedApr 27, 2026, 09:45 PM IST

Delhi Capitals All Out

Delhi Capitals All Out

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम आरसीबी के खिलाफ मैच में महज 75 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी के आगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने सरेंडर कर दिया. टीम के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके. यह आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का तीसरा सबसे कम स्कोर है.

भुवनेश्वर कुमार (तीन ओवर में पांच रन पर तीन विकेट) और जोश हेजलवुड (3.3 ओवर में 12 रन पर चार विकेट) की अगुवाई में आरसीबी के गेंदबाजों ने नई गेंद से कमाल की गेंदबाजी की. अभिषेक पोरेल (30 रन), डेविड मिलर (19 रन) और काइले जेमिंसन (12) सिर्फ तीन बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार सके. पिछले मैच में पंजाब किग्स के खिलाफ दो विकेट पर 264 रन के साथ अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले कैपिटल्स की टीम का यह आईपीएल में तीसरा सबसे कम स्कोर है

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IPL में DC का सबसे कम ऑल-आउट स्कोर

66 vs मुंबई इंडियंस, दिल्ली, 2017 (दूसरी पारी)
67 vs किंग्स इलेवन पंजाब, मोहाली, 2017 (पहली पारी)
75 vs आरसीबी, दिल्ली, 2026 (पहली पारी)
80 vs सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद, 2013 (पहली पारी)
82 vs चेन्नई सुपरकिंग्स, दिल्ली, 2013 (दूसरी पारी)

IPL में RCB के खिलाफ सबसे कम ऑल-आउट स्कोर

58 – राजस्थान रॉयल्स, केप टाउन, 2009 (दूसरी पारी)
59 -राजस्थान रॉयल्स, जयपुर, 2023 (दूसरी पारी)
75 -दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली, 2026 (पहली पारी)*
82 – डेक्कन चार्जर्स, डी वाई पाटिल, मुंबई 2010 (पहली पारी)

दिल्ली कैपिटल्स के नाम दर्ज हुआ पावरप्ले का सबसे कम स्कोर

हेजलवुड और भुवनेश्वर की टेस्ट मैच जैसी ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग होती गेंदों का कैपिटल्स के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और टीम ने शुरुआती तीन ओवर में नौ रन तक छह विकेट गंवा दिए. पावरप्ले के बाद कैपिटल्स का स्कोर छह विकेट पर 13 रन था, यह आईपीएल में पावरप्ले का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने 2009 में आरसीबी के खिलाफ दो विकेट पर 14 रन बनाए थे.

भुवनेश्वर- हेजलवुड ने पावरप्ले में बरपाया कहर

पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। पारी की दूसरी ही गेंद पर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने पदार्पण कर रहे बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज साहिल पारख को खाता खोले बिना बोल्ड किया, तो वहीं हेजलवुड ने शुरुआती दो गेंदों पर शानदार लय में चल रहे लोकेश राहुल (एक) और समीर रिजवी को आउट किया. ट्रिस्टन स्टब्स (पांच) ने हेजलवुड के खिलाफ चौका जड़कर उन्हें हैट्रिक पूरी करने से रोका, लेकिन भुवनेश्वर ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर साउथ अफ्रीका के इस बल्लेबाज और फिर कप्तान अक्षर पटेल (शून्य) को आउट कर सात रन तक कैपिटल्स की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया.

पावरप्ले में दिल्ली कैपिटल्स ने लगाया सिर्फ एक चौका

कैपिटल्स को इसके बाद तीसरे ओवर में ही इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करना पड़ा, जब पारख की जगह पोरेल बल्लेबाजी के लिए आए लेकिन हेजलवुड ने पडिक्कल के हाथों नीतीश राणा (एक) को कैच कराया, जिससे टीम ने आठ रन तक छह विकेट गंवा दिए. हेजलवुड और भुवनेश्व की शानदार गेंदबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पावर प्ले में कैपिटल्स के बल्लेबाज सिर्फ एक चौका लगा सके.

मिलर- पोरेल के बीच 35 रन की साझेदारी

पोरेल ने सातवें ओवर में रसिख सलाम के खिलाफ चौका जड़कर 28 गेंदों के बाउंड्री के सूखे को खत्म किया, तो वहीं मिलर ने भी इसी ओवर में दूसरा चौका लगाकर दबाव को कम किया, उन्होंने इसके बाद एक रन चुराकर टी20 प्रारूप में 12000 रन पूरे किए. मिलर ने सलाम के खिलाफ दो चौके लगाए, तो लगा कि कैपिटल्स की पारी कुछ हद तक पटरी पर लौट आएगी, लेकिन वह गेंद को हवा में खेल बैठे और जितेश ने आसान कैच पकड़कर 31 गेंदों में 35 रन की साझेदारी को तोड़ा. इसके बाद धूल भरी आंधी के कारण खेल में थोड़ी रुकावट आई. धूल के साथ इस आंधी में कच्ची रूई, कागज और कपड़े के टुकड़े भी उड़कर मैदान में गिरने लगे, लेकिन अंपायरों ने मैच जारी रखने का फैसला किया.

जैमीसन ने रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर कैपिटल्स की पारी का पहला छक्का जड़कर 11वें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया. वह हालांकि कृणाल पंड्या की गेंद पर पगबाधा हो गए. सुयश शर्मा के दो वाइड से दिल्ली ने पारी के 14वें ओवर में आईपीएल इतिहास के अपने सबसे कम स्कोर को पार किया. सुयश शर्मा ने कुलदीप यादव (तीन) को बोल्ड कर कैपिटल्स को नौवां झटका दिया, तो वहीं हेजलवुड ने पोरेल को आउट कर कैपिटल्स की पारी समेट दी.

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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