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RCB vs GT: क्वॉलिफायर-1 से पहले बेवजह नहीं है रजत पाटीदार का दर्द, आंकड़े देखिए क्या हो गई है गेंदबाजों की गत

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने माना है कि आज के दौर में गेंदबाजों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल है. उन्होंने माना कि 250 के स्कोर भी सुरक्षित नहीं कह सकते

Edited By : Bharat Malhotra |May 26, 2026, 08:34 AM IST

Published On May 26, 2026, 08:34 AM IST

Last UpdatedMay 26, 2026, 08:34 AM IST

Rajat Patidar IPL 2026 sixes in season

धर्मशाला: टी20 वैसे भी बल्लेबाजों का खेल है. और इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में बल्लेबाजों का जो कुछ ज्यादा ही नजर आया. इस सीजन में जितनी बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना. उतना किसी अन्य सीजन में नहीं बना था. और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने इस पर अपनी सहमति जताई. उन्होंने माना कि लगातार 200 से ज्यादा रन बनने से गेंदबाजों के लिए प्रभावी बने रहना बेहद मुश्किल होता जा रहा है.

पाटीदार ने मंगलवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले पहले क्वॉलिफायर मुकाबले की पूर्व संध्या पर मीडिया से बातचीत में कहा कि अब 220 से 250 रन का स्कोर भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता और यह स्थिति खासकर तेज गेंदबाजों के लिए चिंता का विषय बन गई है.

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उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि गेंदबाजों के लिए चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल हैं, मैदानों की बाउंड्री छोटी हैं और ओस भी बड़ी भूमिका निभाती है. खासकर तेज गेंदबाजों के लिए छोटी सी गलती भी छह रन में बदल जाती है.’

उन्होंने कहा, ‘हमें हालांकि जैसी भी पिच और परिस्थितियां मिलें, हम उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं. विकेट कैसे होने चाहिए, यह तय करना मेरे हाथ में नहीं है.’

सीजन-दर-सीजन, आईपीएल का रनरेट और 200 से ज्यादा स्कोर

सालरन-रेट200 से ज्यादा का स्कोर200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल किया गया
2026*9.856116
20259.62529
20249.56416
20238.99378
20228.54182
20218.0591
20208.28131
20198.41111
20188.64152
20178.41111
20168.3160
20158.3770
20148.8293
20137.6740
20127.8251
20117.7251
20108.1292
20097.4810
20088.3111

(*यह आंकड़ा लीग स्टेज तक का है)

आंकड़ों में देखिए गेंदबाजों के लिए क्या है हालात

हालांकि पाटीदार का यह सोचना गलत भी नहीं है. और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं. साल 2026 में 61 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना. यह पिछली बार से 9 बार ज्यादा है. इतना ही नहीं आईपीएल 2026 में 16 बार 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल भी किया है. इतना ही नहीं इस बार की रनरेट भी बीते सभी सीजन से ज्यादा है. इस बार भी सबसे ज्यादा है. लीग मैच खत्म होने तक औसत रनरेट 9.85 का है. वहीं 2025 में यह आंकड़ा 9.62 का था.

IPL में सीजन-दर-सीजन लगे छक्के और रिकॉर्ड

सीजनछक्केऔसत 6 हर मैच
2026134919.27
2025129417.73
2024126017.5
2023112415.19
2022106214.35
202168711.45
202073412.23
201978413.07
201887214.53
201770511.95
20166381063
201569211.73
201471411.9
20136728.84
20127319.75
20116398.75
20105859.75
20095068.88
200862210.72

लगातार लग रहे हैं छक्के

आईपीएल के इस सीजन में अभी तक 1349 छक्के लग चुके हैं. और गेंद का हिसाब लगाएं तो हर 11.7 गेंद पर छक्का लग रहा है. और हर मैच में 19 से ज्यादा औसतन छक्के लगे हैं. और 2025 में यह आंकड़ा 1294 छक्के का था. और औसतन 12.76 गेंद पर छक्का लग रहा है. और हर मैच में 17.73 छक्के लगे थे.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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