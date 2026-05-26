धर्मशाला: टी20 वैसे भी बल्लेबाजों का खेल है. और इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में बल्लेबाजों का जो कुछ ज्यादा ही नजर आया. इस सीजन में जितनी बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना. उतना किसी अन्य सीजन में नहीं बना था. और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने इस पर अपनी सहमति जताई. उन्होंने माना कि लगातार 200 से ज्यादा रन बनने से गेंदबाजों के लिए प्रभावी बने रहना बेहद मुश्किल होता जा रहा है.

पाटीदार ने मंगलवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले पहले क्वॉलिफायर मुकाबले की पूर्व संध्या पर मीडिया से बातचीत में कहा कि अब 220 से 250 रन का स्कोर भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता और यह स्थिति खासकर तेज गेंदबाजों के लिए चिंता का विषय बन गई है.

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उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि गेंदबाजों के लिए चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल हैं, मैदानों की बाउंड्री छोटी हैं और ओस भी बड़ी भूमिका निभाती है. खासकर तेज गेंदबाजों के लिए छोटी सी गलती भी छह रन में बदल जाती है.’

उन्होंने कहा, ‘हमें हालांकि जैसी भी पिच और परिस्थितियां मिलें, हम उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं. विकेट कैसे होने चाहिए, यह तय करना मेरे हाथ में नहीं है.’

सीजन-दर-सीजन, आईपीएल का रनरेट और 200 से ज्यादा स्कोर

साल रन-रेट 200 से ज्यादा का स्कोर 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल किया गया 2026* 9.85 61 16 2025 9.62 52 9 2024 9.56 41 6 2023 8.99 37 8 2022 8.54 18 2 2021 8.05 9 1 2020 8.28 13 1 2019 8.41 11 1 2018 8.64 15 2 2017 8.41 11 1 2016 8.31 6 0 2015 8.37 7 0 2014 8.82 9 3 2013 7.67 4 0 2012 7.82 5 1 2011 7.72 5 1 2010 8.12 9 2 2009 7.48 1 0 2008 8.3 11 1

(*यह आंकड़ा लीग स्टेज तक का है)

आंकड़ों में देखिए गेंदबाजों के लिए क्या है हालात

हालांकि पाटीदार का यह सोचना गलत भी नहीं है. और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं. साल 2026 में 61 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना. यह पिछली बार से 9 बार ज्यादा है. इतना ही नहीं आईपीएल 2026 में 16 बार 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल भी किया है. इतना ही नहीं इस बार की रनरेट भी बीते सभी सीजन से ज्यादा है. इस बार भी सबसे ज्यादा है. लीग मैच खत्म होने तक औसत रनरेट 9.85 का है. वहीं 2025 में यह आंकड़ा 9.62 का था.

IPL में सीजन-दर-सीजन लगे छक्के और रिकॉर्ड

सीजन छक्के औसत 6 हर मैच 2026 1349 19.27 2025 1294 17.73 2024 1260 17.5 2023 1124 15.19 2022 1062 14.35 2021 687 11.45 2020 734 12.23 2019 784 13.07 2018 872 14.53 2017 705 11.95 2016 638 1063 2015 692 11.73 2014 714 11.9 2013 672 8.84 2012 731 9.75 2011 639 8.75 2010 585 9.75 2009 506 8.88 2008 622 10.72

लगातार लग रहे हैं छक्के

आईपीएल के इस सीजन में अभी तक 1349 छक्के लग चुके हैं. और गेंद का हिसाब लगाएं तो हर 11.7 गेंद पर छक्का लग रहा है. और हर मैच में 19 से ज्यादा औसतन छक्के लगे हैं. और 2025 में यह आंकड़ा 1294 छक्के का था. और औसतन 12.76 गेंद पर छक्का लग रहा है. और हर मैच में 17.73 छक्के लगे थे.