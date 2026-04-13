Virat Kohli की चोट पर RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने दिया बड़ा अपडेट, फैंस के लिए जानना है जरूरी

रॉयल चैलेंजर्स बेगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की चोट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

विराट कोहली की चोट पर पाटीदार का बड़ा बयान

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराकर इस सीजन की अपनी तीसरी जीत हासिल की. मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने चार विकेट पर 240 रन का स्कोर बनाया. इस स्कोर के जवाब में मुंबई की टीम पांच विकेट पर 222 रन ही बना सकी मुंबई इंडियंस के लिए शेफर्न रदरफर्ड ने 31 गेंद पर 71 रन बनाए. हालांकि वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. हालांकि RCB की टीम और फैंस के लिए उस वक्त मुश्किलें बढ़ गईं जब टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फील्डिंग के दौरान मैदान पर नहीं दिखे. बाद में खबर आई कि कोहली के टखने में चोट है. RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने कोहली की स्थिति पर बड़ी टिप्पणी की. उन्होंने बताया कि अब कोहली की तबीयत कैसी है.

रजत पाटीदार ने मैच के बाद कहा, ‘जीत के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है कि जब भी हम मुंबई आते हैं, खास तौर इस मैदान पर , तो अलग ही मैदान होता है. तो माहौल, फैंस और उनके सामने खेलना और इस पूरी तरह से भरे हुए मैदान पर खेलना एक अलग ही तरह की बात होती है.’ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 240 रन का स्कोर बनाया. टीम ने शुरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी की. RCB के इस आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज पर पाटीदार ने कहा, ‘हर खिलाड़ी को उसकी भूमिका के बारे में जानकारी है. और वे इसी अंदाज में खेलते हैं.’

टीम की मजबूत बल्लेबाजी पर पाटीदार ने कहा, ‘जिस तरह से विराट भाई और (फिल) सॉल्ट ने पारी का आगाज किया, मुझे लगता है कि इसने हमें मैच में काफी बढ़त दे दी. इसके बाद मैंने और टिम (डेविड) ने भी आक्रामक पारियां खेलीं. मैं कहना चाहूंगा कि यह पूरी तरह से टीम का मिलाजुला प्रयास था.’

पाटीदार की पार की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 17 गेंद पर हाफ-सेंचुरी लगा दी. उन्होंने कहा, ‘सच कहूं तो लोग कहते हैं कि मुझे स्पिन खेलना पसंद है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि मुझे तेज गेंदबाजी का सामना करना पसंद है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों को खेलना बेहतर है. मुझे लगता है कि इस पिच पर तेज गेंदबाजों को खेलना बेहतर है.’

विराट कोहली टखने में चोट के चलते मैदान से बाहर रहे. कोहली की चोट पर पाटीदार ने कहा, ‘मुझे अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है. लेकिन मुझे लगता है और मैं चाहता हूं कि वह ठीक हैं.’