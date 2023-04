झूम उठे विराट- मुंबई इंडियंस पर जीत के बाद बैंगलोर का सेलिब्रेशन वीडियो वायरल, कोहली का डांस देखकर दिल खुश हो जाएगा

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की अपनी शुरुआत जीत के साथ की. रविवार को सीजन के अपने पहले मैच में उसने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया. रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला. टीम ने तिलक वर्मा के 46 गेंद पर नाबाद 84 रन की मदद से 7 विकेट पर 171 रन बनाए. अपनी पारी में वर्मा ने नौ चौके और चार छ्केक लगाए.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने विराट कोहली के नाबाद 82 और फाफ डु प्लेसिस के 73 रन ने मिलकर पहले विकेट के लिए 148 रन की साझेदारी की. बैंगलोर ने बहुत आसानी से मैच अपने नाम किया.

इस बीच, इस शानदार जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बहुत ही मजेदार अंदाज में जीत का जश्न मनाया. टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसि ने ड्रेसिंग रूम में पार्टी की शुरुआत की. इसके फौरन बाद विराट कोहली भी इसमें शामिल हो गई. आरसीबी के खिलाड़ियों और सपॉर्ट स्टाफ ने जोशीले अंदाज टीम का एंथम गाया.

एंथम की शुरुआत होती है- The anthem starts, “Pants are red, shirt is blue, the golden lion shining through, we’re RCB, we’re playing bold…”

बैंगलोर की टीम ने इसी अंदाज में खेल भी दिखाया. 22 गेंद बाकी रहते टीम ने आसानी से जीत अपने नाम की. बैंगलोर इस जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आ गया है.

RCB v MI: Dressing Room Victory Celebration

Captain Faf leads from the front off the field as well, as the team prepares to bring finesse into the team song. Here’s more from last night’s win against MI.#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 pic.twitter.com/h8JnkaIn97

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 3, 2023