आईपीएल 2020 (IPL 2020) का हिस्‍सा बनने के इरादे से भारत आए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के मुख्‍य कोच माइक हेसन (Mike Hesson) एक महीने से भी अधिक वक्‍त तक भारत में फंसे रहने के बाद मंगलवार को अपने देश न्‍यूजीलैंड पहुंच गए. उन्‍होंने ट्विटर पर फैन्‍स को इसकी जानकारी दी.

तय कार्यक्रम के अनुसार 29 मार्च को आईपीएल शुरू होना था. कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते असर को देखते हुए इसे पहले 15 अप्रैल तक के लिए स्‍थगित कर दिया गया. बाद में बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 (IPL 2020) को अनिश्चित काल के लिए सस्‍पेंड कर दिया.

रवि शास्‍त्री को दूसरी बार भारतीय टीम का मुख्‍य कोच चुना गया है लेकिन माइक हेसन (Mike Hesson) ने इस पद के लिए शास्‍त्री को अंत तक कड़ी टक्‍कर दी थी. वो लॉकडाउन के चलते लंबे समय तक मुंबई के होटल में ही फंसे हुए थे.

माइक हेसन (Mike Hesson) ने मंगलवार को स्वदेश पहुंचने की पुष्टि करते हुए विमान की फोटो के साथ ट्विटर पर लिखा, “मुंबई एयरपोर्ट तक जाने के लिए बस में एक दिन बिताने के बाद क्या अद्भुत नजारा था. न्यूजीलैंड लौटने के दौरान एयर न्यूजीलैंड का कर्मचारी बेहतरीन थे.”

What a wonderful sight after spending over a day on a bus to get to Mumbai airport. The staff on @FlyAirNZ were simply outstanding on our return to New Zealand

.

Special thanks to @NZinIndia @MFATNZ @narendramodi @jacindaardern #repatriationflight #india #NZ

pic.twitter.com/1Qq6xrcotu

— Mike Hesson (@CoachHesson) April 27, 2020