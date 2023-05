IPL के बीच में हॉस्पिटल के बिस्तर पर नजर आया RCB का धाकड़ बल्लेबाज, जानें वजह

बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के क्रिकेटर रजत पाटीदार की चोटिल एड़ी की सर्जरी सफल रही. पाटीदार इस चोट के कारण इडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मौजूदा सत्र से बाहर है.

मध्य प्रदेश के 29 वर्षीय क्रिकेटर को आईपीएल सत्र से पहले आरसीबी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने से पहले चोट लग गई थी. बाद में उन्हें रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरने की प्रक्रिया) के लिए बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) भेजा गया था. पिछले साल आईपीएल में अपना पहला शतक जड़ने वाले पाटीदार ने प्ले-ऑफ में नाबाद 112 रन बनाए थे। उन्होंने पिछले सत्र में आठ मैचों में 55 से ज्यादा के औसत से रन बनाये थे।.

पाटीदार ने सोशल मीडिया के जरिये अपनी सर्जरी की जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘‘ अपने सभी समर्थकों से एक जानकारी साझा करना चाहूंगा। मैंने हाल ही में एक चोट से उबरने के लिए सर्जरी करवाई है। यह चोट पिछले मुझे कुछ समय से परेशान कर रही थी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सर्जरी सही रही और मैं ठीक होने की राह पर हूं.’’.

Just wanted to give a quick update to all my supporters out there. I recently underwent surgery for an injury that has been troubling me for a while now, but I'm happy to say that it went well and I'm on the road to recovery! Thank you all for prayers ❤️.

