नई दिल्ली: ‘#अरेस्ट कोहली’ को शनिवार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था क्योंकि, तमिलनाडु के कोहली के 21 वर्षीय प्रशंसक ने विराट कोहली का मजाक उड़ाने के लिए अपने दोस्त की हत्या कर दी थी। कोहली और शर्मा दोनों ही बड़े पैमाने पर फैन फॉलोइंग का आनंद लेते हैं लेकिन जब बेहतर खिलाड़ियों की बात आती है तो प्रशंसक अक्सर विभाजित हो जाते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के बीच हल्की-फुल्की बातें बहुत आम हैं, उसी पर कोई अपने दोस्त की हत्या कर रहा है, यह थोड़ा खतरनाक है।

पुलिस ने पुष्टि करते हुए बताया कि, 24 वर्षीय पी विग्नेश की हत्या के आरोपी एस धर्मराज कथित तौर पर नशे में थे। इस मामले में पता चला कि बहस तब शुरू हुई जब पीड़ित ने आरसीबी और विराट कोहली का मजाक उड़ाया जिसके बाद आरोपी ने अपना आपा खो दिया और अपने दोस्त को क्रिकेट के बल्ले से मारा।

कीलापालुर पुलिस ने बयान देते हुए कहा “दोनों ने शराब का सेवन किया था। जांच के अनुसार, विग्नेश इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस का समर्थन कर रहा था, जबकि धर्मराज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के समर्थक थे। ”

पुलिस अधिकारियों ने बताया, “उनकी बहस के दौरान, विग्नेश ने कथित तौर पर आरसीबी और विराट कोहली का मजाक उड़ाया था। विग्नेश को हड़काने वाले धर्मराज को बॉडी शेम करने की आदत थी। उस दिन उन्होंने आरसीबी टीम की तुलना धर्मराज की बोलने से करते हुए कुछ गलत टिप्पणी की थी। जिस पर धर्मराज को काफी गुस्सा कर आ गया जिसके बाद उसने विग्नेश पर बोतल से हमला किया और बाद में उसके सिर पर क्रिकेट के बल्ले से प्रहार किया। धर्मराज जल्द ही मौके से भाग गए।’

इस बीच सोशल मीडिया पर लोगों ने ‘#अरेस्ट कोहली’ को लेकर कई प्रतिक्रियाएं दी है, नीचे देखें…

Stop this bullshit #ArrestKohli.@imVkohli has never asked his fans to even disrespect his colleagues, how can you guys blame him for a mistake someone did just in the name of being his fan. He has only asked for love & blessings from his fan. Stop stopping low!!

— Akanksha Grover♠ (@thecurlymess_) October 15, 2022