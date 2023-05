RCB ने बढ़ाई लखनऊ-चेन्नई की टेंशन, जानिए अब क्या है प्लेऑफ का समीकरण?

विराट कोहली के धमाकेदार शतक की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने IPL 2023 के 65वें मैच में हेनरिक क्लासेन के शतक पर पानी फेरते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 8 से हरा दिया. इस शानदार जीत के साथ ही RCB ने प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदों को जीवंत रखा है.

आरसीबी ने कोहली (63 गेंद में 100 रन, 12 चौके, चार छक्के) और डुप्लेसी (71 रन, 47 गेंद, सात चौके दो छक्के) के बीच पहले विकेट की 172 रन की साझेदारी से चार गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली. इस शानदार जीत से अब आरसीबी के 13 मैच में 14 अंक हो गए हैं और टीम चौथे स्थान पर पहुंच गई है. सनराइजर्स की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. टीम के 13 मैच में सिर्फ आठ अंक है और वह अंतिम स्थान पर है.

RCB की इस बड़ी जीत ने अब चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टेंशन बढ़ा दी है. दरअसल, डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइंटस पाइंट्स टेबल में 18 अंकों के साथ टॉप पर हैं और पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाई कर चुकी है. वहीं, चेन्नई और लखनऊ 15-15 अंकों के साथ क्रम्श: दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं. जीत के बाद RCB ने चौथा स्थान हथिया लिया है और मुंबई को 5वें स्थान पर धकेल दिया है.

अगर आज RCB हार जाती तो चेन्नई और लखनऊ क्वॉलिफाई कर जाती लेकिन अब समीकरण थोड़ा सा बदल गया है. अब चेन्नई और लखनऊ को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने आखिरी बचे मैच में जीत हासिल करनी ही होगी. अगर चेन्नई या लखनऊ दोनों ही अपना आखिरी मैच हार जाती हैं तो उन्हें RCB और मुंबई की हार की दुआ करनी होगी.

अब सवाल उठता है कि RCB कैसे आगे जा पाएगी. डुप्लेसी की टीम को अपना आखिरी मैच जीतना ही होगा. मुंबई को आगे जाना है तो उसे जीत के साथ-साथ अपना नेट रन रेट भी पॉजिटिव करना होगा. वरना मुंबई जीत के बावजूद आगे नहीं जा पाएगी. अगर RCB हारी तो फिर उसे मुंबई की हार की कामना करनी होगी. इसके अलावा उसे अन्य टीमों के मैचों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना होगा.

पाइंट्स टेबल का हाल (65 मैच तक)

RCB MOVES TO 4th IN THE POINTS TABLE. pic.twitter.com/EtdTjxza9P

