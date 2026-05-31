RCB की जीत के बाद फैंस ने लुटाया प्यार, हरभजन सहित दिग्गज क्रिकेटर्स ने दी बधाई

RCB lift IPL trophy for the second time: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर आईपीएल 2026 का खिताब जीत लिया है. फाइनल में विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी खेलकर आरसीबी को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. विराट ने छक्का लगाकर टीम को चैंपियन बनाया. 17 साल तक आईपीएल खिताब का इंतजार करने वाली आरसीबी का यह लगातार दूसरा खिताब है. आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2025 का खिताब जीता था.

आरसीबी के गेंदबाजों ने धीमी पिच का पूरा फायदा उठाते हुए आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटन्स को आठ विकेट पर 155 रन ही बनाने दिए. आरसीबी ने 156 रन के टारगेट को 18 ओवर में ही हासिल कर लिया. विराट कोहली ने 42 बॉल में 75 रन की पारी खेली. आरसीबी की इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने रिएक्ट किया है. वहीं दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी आरसीबी को खिताबी जीत की बधाई दी है.

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18 years of faith another unforgettable night.

Congratulations RCB and the loyal fans#RCBvsGT #IPLFinal #ViratKohli pic.twitter.com/evegnXt5lJ — Shahzad Para (@ShahzadPara_) May 31, 2026

Big Congratulations RCB 💥💥💥💥💥 Back to Back 🏆 . Winning it in style . Domination continues. Well deserved 🏆 Chase Master kohli @imVkohli @RCBTweets Superhit season like Dhurandhar 🤛 pic.twitter.com/okR4vvYpn1 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 31, 2026