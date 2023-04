रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रीस टॉपले और रजत पाटीदार के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है. टीम ने रीस टॉपले की जगह साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर वेन पर्नेल और रजत पाटीदार की जगह वैशाख विजय कुमार को शामिल किया है.

रीस टॉपले आईपीएल 2023 के पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे. दो अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल डेब्यू मैच में फील्डिंग के दौरान वह दायां कंधा डिस्लोकेट कर बैठे थे, चोट के बाद वह काफी दर्द में दिखे थे और उन्हें मैदान के बाहर ले जाया गया था, बाद में वह आईपीएल 2023 से बाहर हो गए. वहीं रजत पाटीदार पहले से ही चोटिल हैं, वह एड़ी में चोट की समस्या से जूझ रहे हैं.

? NEWS ?: Royal Challengers Bangalore name Wayne Parnell, Vyshak Vijay Kumar as replacements for Reece Topley, Rajat Patidar. #TATAIPL

More Details ?https://t.co/iBpG6qtySt

— IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2023