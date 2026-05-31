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रजत पाटीदार ने की महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की बराबरी, कर दिया कमाल

रजत पाटीदार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार खिताब जितवाया है. 18 साल के इंतजार के बाद पिछले साल टीम ने पहली बार ट्रॉफी जीती थी. और अब वह दूसी बार चैंपियन बनी है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 31, 2026, 11:54 PM IST

Published On May 31, 2026, 11:54 PM IST

Last UpdatedMay 31, 2026, 11:54 PM IST

Rajat Patidar and Virat Kohli

Rajat Patidar and Virat Kohli

अहमदाबाद: रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इतिहास रच दिया है. टीम ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है. रविवार, 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए मैच में उनकी कप्तानी में टीम गुजरात टाइटंस को हराकर दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी. इससे पहले यह कारनाम सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा ने किया था.

रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उनकी टीम के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और गुजरात की टीम 8 विकेट पर सिर्फ 155 रन ही बना सकी. गुजरात की शुरुआत अच्छी नहीं रही. साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ने इस टूर्नामेंट में कमाल का खेल दिखाया था. लेकिन फाइनल में यह जोड़ी कुछ नहीं कर पाई. शुभमन गिल ने 10 और साई सुदर्शन सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट खोए. वाशिंगटन सुंदर की हाफ-सेंचुरी को छोड़ दें तो टीम का कोई अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका.

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अहमदाबाद की बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच पर यह स्कोर काफी नहीं था. वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने बेंगलुरु की टीम को तेज शुरुआत दी. पावरप्ले में ही 2 विकेट पर 70 रन बनाकर मैच लगभग अपने नाम कर लिया था. विराट कोहली ने हाफ-सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को मैच में बहुत आगे पहुंचा दिया. आखिर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकाबला अपने नाम कर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. विराट कोहली ने अपने आईपीएल इतिहास की सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाई. उन्होंने सिर्फ 25 गेंद पर हाफ-सेंचुरी पूरी की. उन्होंने कोहली ने 42 गेंद पर नाबाद 75 रन की पारी खेली. आखिर आरसीबी ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाए.

लगातार दो ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान थे धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पहली टीम थी जिसने लगातार दो बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी. चेन्नई की टीम 2008 के फाइनल में पहुंची थी. लेकिन वहां उसे राजस्थान रॉयल्स ने हराया था. लेकिन साल 2010 में टीम ने अपना पहला खिताब जीता. इसके बाद साल 2011 में भी उसने ट्रॉफी जीती.

2010 में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस की टीम को हराकर ट्रॉफी जीती थी. चेन्नई ने पांच विकेट पर 168 रन बनाए थे. इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 9 विकेट पर 146 रन ही बना सकी. साल 2012 में भी चेन्नई की टीम फाइनल तक पहुंची. लेकिन वहां उसे केकेआर ने हराया था. चेन्नई लगातार तीन बार फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है.

रोहित शर्मा ने दोहराया

इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम है जिसने लगातार दो बार ट्रॉफी जीती. रोहित शर्मा की कप्तानी में साल 2019 और 2020 में मुंबई ने ट्रॉफी जीती. आईपीएल 2019 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई को सिर्फ एक रन से हराया था. हैदराबाद में हुए फाइनल मैच में मुंबई ने 8 विकेट पर 149 रन का स्कोर बनाया. वहीं चेन्नई की टीम सात विकेट पर 148 रन ही बनाए. वहीं 2020 में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था. दिल्ली ने मुंबई को सिर्फ 157 रनों का लक्ष्य दिया था जिसे उन्होंने 18.4 ओवर में ही सिर्फ 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया था.

अब पाटीदार ने किया कमाल

रजत पाटीदार की कप्तानी में बेंगलुरु ने पिछले साल फाइनल में पंजाब किंग्स को छह रन से हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती थी. वहीं इस बार टीम ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को मात दी है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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