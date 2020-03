भारतीय फुटबॉल टीम के कप्‍तान सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) क्रिकेट देखने के भी बड़े शौकीन हैं. यही वजह है कि वो आईपीएल (IPL 2020) देखना काफी पसंद करते हैं. हाल ही में ट्विटर पर उनसे क्रिकेट के सबंध में सवाल पूछा गया. सुनील छेत्री का जवाब सुनकर आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के भी कान खड़े हो गए. उन्‍होंने तुरंत ही छेत्री को आरसीबी की तरफ से खेलने का ऑफर दे डाला.

दरअसल, सुनील छेत्री ट्विटर पर फैन्‍स के सवालों के जवाब दे रहे थे. इसी बीच एक फैन ने उनसे पूछा कि अगर उन्‍हें आईपीएल में खेलने का मौका मिला तो वो किस टीम की तरफ से मैदान में उतरना चाहेंगे. छेत्री ने इस सवाल के जवाब में बस इतना कहा कि मैं बेंगलुरू से हूं. मुझे लगता है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा.

I’m a Bangalore boy That should answer your question. https://t.co/XF0OZxcfwR

— Sunil Chhetri (@chetrisunil11) March 20, 2020