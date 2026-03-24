  • बिक गई विराट कोहली की टीम RCB, जानें कितने हजार करोड़ रुपये में कौन बना नया मालिक

बिक गई विराट कोहली की टीम RCB, जानें कितने हजार करोड़ रुपये में कौन बना नया मालिक

Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - March 24, 2026 10:09 PM IST

आदित्य बिरला ग्रुप, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रैंचाइजी को खरीदने का एक पक्का अनुबंध साइन कर लिया है. इसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें शामिल हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग और वुमेंस प्रीमियर लीग फ्रैंचाइजी को यूनाइटेज स्प्रिरिट लिमिटेड (यूएसएल), जो डियाजिओ (Diageo) plc की सब्सि़डिरी कंपनी है. इस डील की कुल कीमत 1.78 बिलियन डॉलर यानी करीब 16 हजार 600 करोड़ रुपये है.

इस खरीद को अभी बीसीसीआई, आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल और अन्य अथॉरिटी की इजाजत की जरूरत होगी.

साल 2026 का आईपीएल समाप्त होने के बाद ही टीम के मालिकाना हक में बदलाव होगा. इसमें आदित्य बिरला ग्रुप के आर्यमन विक्रम बिरला, जो आदित्य बिरला ग्रुप में डायरेक्टर हैं, वे इसके चेयरमैन होंगे. वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के सत्यन गजवानी वाइस चेयरमैन होंगे.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है.