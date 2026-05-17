पंजाब किंग्स को चटाई धूल, IPL 2026 के प्लेऑफ का टिकट कटाने वाली पहली टीम बनी आरसीबी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में रविवार को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर आधिकारिक रूप से आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बना ली है. आरसीबी इस सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है.

सीजन के 13वें मैच में आरसीबी की यह 9वीं जीत थी और 18 अंक के साथ टीम टॉप पर है. वहीं पंजाब की 13वें मैच में 6 हार थी. पंजाब ने सीजन के 6 मैच लगातार जीते थे और अब उसे लगातार छठे मैच में हार का सामना करना पड़ा है. पंजाब के 13 मैचों में अब 13 अंक हैं. टीम फिलहाल चौथे स्थान पर है. लेकिन प्लेऑफ की राह अब मुश्किल हो गई है.

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लगातार छठे मैच में हारी पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स को जीत के लिए 223 रन की जरूरत थी. पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने पारी की शुरुआत में प्रियांश आर्य (0), प्रभसिमरन सिंह (2) और कप्तान श्रेयस अय्यर (1) के विकेट जल्द गिरा दिए. तीनों बल्लेबाज 19 रन तक पेवेलियन लौट गए थे. इन झटकों से पंजाब कभी नहीं उबर नहीं पाई. सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह ने 27 गेंदों पर 56 रन बनाकर टीम के लिए हल्की उम्मीद जगाई थी. लेकिन उनका अकेला प्रयास पर्याप्त नहीं रहा.

पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट पर 199 रन बना सकी और 23 रन से मैच हार गई. पंजाब के लिए कूपर कोनोली ने 22 गेंद पर 37, सूर्यांश शेड्गे ने 22 गेंद पर 35 और मार्कस स्टॉयनिस ने 25 गेंदों पर 37 रन बनाए. आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2, रसिख सलाम डार ने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट लिए। जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड को 1-1 विकेट मिला.

कोहली और अय्यर ने जड़ा अर्धशतक

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए थे. आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने अर्धशतक लगाया था. कोहली ने 37 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 58 रन की पारी खेली. जबकि वेंकटेश ने 40 गेंदों पर 4 छक्कों और 8 चौकों की मदद से नाबाद 73 रन की पारी खेली. इसके अलावा, देवदत्त पड्डिकल ने 25 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 45 और टिम डेविड ने 12 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 28 रन बनाए. पंजाब किंग्स के लिए हरप्रीत बराड़ ने 2, जबकि अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल ने 1-1 विकेट लिए.