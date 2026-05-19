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'शिकार जारी रहना चाहिए..', RCB के निदेशक ने सभी टीमों को दी चेतावनी

आरसीबी के निदेशक मोहम्मद बोबाट ने बाकी टीमों को डराते हुए कहा है कि हम शिकार करना जारी रखेंगे.

Edited By : Saurav Kumar |May 19, 2026, 05:55 PM IST

Published On May 19, 2026, 05:55 PM IST

Last UpdatedMay 19, 2026, 05:55 PM IST

RCB

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RCB का प्रदर्शन इस सीजन अब तक शानदार रहा है. टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है. RCB ने पिछले सीजन खिताब भी जीता था. इस सीजन भी टीम बिल्कुल चैंपियन की तरह खेल रही है और उन्हें देख फैंस को यही लग रहा है कि टीम दूसरी बार भी खिताब अपने नाम कर लेगी. टीम के इसी शानदार प्रदर्शन के बीच आरसीबी के निदेशक मोहम्मद बोबाट ने बड़ी बात कही है. उन्होंने टीम को कहा है कि शिकार करना जारी रहना चाहिए.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट का कहना है कि आईपीएल में टीम का जबर्दस्त फॉर्म उस ‘शिकारी जैसी सोच’ के कारण है जिसकी वजह से पिछली बार खिताब जीतने के बावजूद टीम आत्ममुग्धता से बची रही .

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शिकार करना रहेगा जारी

आरसीबी इस साल प्लेआफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई जिसके 18 अंक है . अभी उसे एक मैच और खेलना है और वह शीर्ष पर बने रहने की कोशिश में होगी . बोबाट ने आरसीबी की पहल ‘लैब्स इंडियन स्पोर्ट समिट’ में चुनिंदा मीडिया से कहा ,‘‘ मैं यह महसूस नहीं करना चाहता मानो हमने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया हो (पिछले साल खिताब जीतने पर ) . हम चढते रहना चाहते हैं . शिकार जारी रहना चाहिये . हम आपस में इसी तरह बात करते हैं कि शिकारी जैसी सोच बनी रहनी चाहिये .’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मेरे लिए और यहाँ तक कि सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी, तेजी से खुद को ढालना, अपनी सोच को फिर से सेट करना और यह तय करना कि अब हम आगे किस चीज पर काम करने वाले हैं, यह सचमुच बहुत जरूरी है.’’ इस प्रक्रिया का अहम भाग यह है कि डग आउट में हर तरह के खिलाड़ी हैं . अपार अनुभवी से लेकर पहला कदम रखने वाले युवा तक .

बोबाट ने कहा ,‘‘ टीम में 19 साल का खिलाड़ी भी हो सकता है जिसने पहली बार आईपीएल में कदम रखा और ऐसा भारतीय खिलाड़ी भी जो बरसों से देश के लिये खेल रहा है.’’ उन्होंने कहा ,‘‘इसके अलावा एक आर्थिक माहौल भी है, जहाँ मेरा मानना ​​है कि खिलाड़ियों की कमाई का उनकी असल कीमत से कोई लेना-देना नहीं होता. नीलामी में आपको जो कीमत मिलती है, वह आपकी असल कीमत नहीं होती . यह तो बस ‘माँग और आपूर्ति’ का खेल है.’’

उन्होंने कहा,‘‘ इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई अधिक अनुभवी और उपलब्धियाँ हासिल करने वाला खिलाड़ी, किसी नौसिखिए खिलाड़ी से कम कमा रहा हो क्योंकि असल में उस नौसिखिए के कौशल की ही उस समय अधिक माँग होती है.’’ बोबाट ने कहा ,‘‘ इन सभी को एक लक्ष्य के लिये साथ में लेकर प्रयास करना होता है . आईपीएल में आठ से दस दिन मिलते हैं लिहाजा यह आसान नहीं है लेकिन रोमांचक चुनौती है .’’

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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