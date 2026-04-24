RCB VS GT: वापसी करना चाहेगी गुजरात टाइटंस की टीम, मगर आरसीबी से मिलेगी कड़ी चुनौती

RCB VS GT: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) की टीम आईपीएल 2026 के 34वें मैच में आज आमने- सामने होगी. यह मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा.

मौजूदा चैंपियन आरसीबी ने अपने शुरुआती दो मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज कीय इसके बाद उसे राजस्थान रॉयल्स के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी, अगले दो मुकाबले मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीतने के बाद इस टीम को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

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वहीं इस सीजन में अपने घर पर पहली हार का सामना करने के बावजूद आरसीबी आईपीएल 2026 की बेहतरीन टीमों में से एक रही है, यह टीम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपने आखिरी घरेलू मैच में जोरदार वापसी करने का लक्ष्य रखेगी, इस मैच के बाद, उन्हें अपने लीग-चरण के बाकी दो घरेलू मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेलने हैं.

जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी आरसीबी, मगर आसान नहीं होगी चुनौती

दूसरी ओर, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लगातार दो मुकाबले गंवाने के बाद जीटी ने दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले जीते, इसके बाद उसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ 99 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के साथ उनकी लगातार तीन जीत का सिलसिला टूट गया, यह टीम जल्द से जल्द वापसी करने के लिए बेताब होगी, हालांकि, आईपीएल के सबसे चुनौतीपूर्ण मैदानों में से एक पर जीत हासिल करना उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होगी.

हेड टू हेड में कौन आगे ?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक खेले गए छह मुकाबलों में, दोनों टीमों ने तीन-तीन मैच जीते हैं. उनकी पहली भिड़ंत 30 अप्रैल 2022 को हुई थी, जिसे गुजरात टाइटंस ने जीता था, पिछले सीजन भी दोनों टीमें एक बार भिड़ी थी, जहां भी गुजरात टाइटंस ने ही बाजी मारी थी.

गुजरात टाइटंस की टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, अरशद खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, गुरनूर बरार और शाहरुख खान

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम:

फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, मंगेश यादव, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, जैकब बेथेल, विकी ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह और सात्विक देसवाल