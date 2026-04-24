RCB vs GT Live Score, IPL 2026: आरसीबी vs गुजरात टाइटंस, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

RCB vs GT Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 34वें मैच में आरसीबी और गुजरात टाइटंस की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है.

मौजूदा चैंपियन आरसीबी ने अपने शुरुआती दो मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज की, इसके बाद उसे राजस्थान रॉयल्स के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी, अगले दो मुकाबले मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीतने के बाद इस टीम को पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. गुजरात टाइटंस के खिलाफ एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के मैदान पर खेले जाने वाले मुकाबले में आरसीबी वापस जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी.

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दूसरी ओर, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लगातार दो मुकाबले गंवाने के बाद जीटी ने दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले जीते, इसके बाद उसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ 99 रन से करारी हार मिली. टीम पिछले मुकाबले में मिली बड़ी हार से उबरना चाहेगी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक खेले गए छह मुकाबलों में, दोनों टीमों ने तीन-तीन मैच जीते हैं.