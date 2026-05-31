RCB vs GT Live Score, IPL 2026: आरसीबी vs गुजरात टाइटंस, फाइनल मैच, लाइव अपडेट्स

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए नौ मुकाबलों में बेंगलुरु ने पांच और गुजरात ने चार बार जीत हासिल की है.
Published On May 31, 2026, 05:13 PM IST
Last UpdatedMay 31, 2026, 05:13 PM IST
RCB VS GT Final
RCB vs GT Live Score, IPL 2026 Final Match: आरसीबी और गुजरात टाइटंस की आईपीएल 2026 के फाइनल में आमने-सामने है. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने साल 2025 में पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था और टीम एक बार फिर फाइनल में है. वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 2022 में अपने डेब्यू सीजन में ही चैंपियन बन गई थी. टीम अगले साल यानी 2023 के भी फाइनल में पहुंची थी, मगर वहां चेन्नई से उसे हार मिली थी.
RCB vs GT Live Score, IPL 2026: आरसीबी की टीम अगर आईपीएल 2026 का खिताब जीतती है तो टीम के कप्तान रजत पाटीदार के पास एमएस धोनी और रोहित शर्मा के क्लब में शामिल हो सकते हैं. आरसीबी अगर चैंपियन बनती है तो टीम लगातार दो खिताब जीतेगी. इससे पहले 2010-2011 में धोनी ने चेन्नई को दो लगातार और 2019-2020 में रोहित ने मुंबई इंडियंस को दो लगातार खिताब दिलाया था.
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— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में अब से थोड़ी देर बाद यानि शाम सात बजे से आमने-सामने होंगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाना है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. शाम सात बजे टॉस होगा और शाम 7.30 बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी.