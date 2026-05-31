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RCB vs GT Live Score, IPL 2026: आरसीबी vs गुजरात टाइटंस, फाइनल मैच, लाइव अपडेट्स

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए नौ मुकाबलों में बेंगलुरु ने पांच और गुजरात ने चार बार जीत हासिल की है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 31, 2026, 05:13 PM IST

Published On May 31, 2026, 05:13 PM IST

Last UpdatedMay 31, 2026, 05:13 PM IST

RCB VS GT Final

RCB VS GT Final

RCB vs GT Live Score, IPL 2026 Final Match: आरसीबी और गुजरात टाइटंस की आईपीएल 2026 के फाइनल में आमने-सामने है. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने साल 2025 में पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था और टीम एक बार फिर फाइनल में है. वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 2022 में अपने डेब्यू सीजन में ही चैंपियन बन गई थी. टीम अगले साल यानी 2023 के भी फाइनल में पहुंची थी, मगर वहां चेन्नई से उसे हार मिली थी.

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06 MAY, 2026, 6.15 PM

RCB vs GT Live Score, IPL 2026: क्या रोहित- धोनी की लिस्ट में शामिल होंगे रजत पाटीदार ?

RCB vs GT Live Score, IPL 2026: आरसीबी की टीम अगर आईपीएल 2026 का खिताब जीतती है तो टीम के कप्तान रजत पाटीदार के पास एमएस धोनी और रोहित शर्मा के क्लब में शामिल हो सकते हैं. आरसीबी अगर चैंपियन बनती है तो टीम लगातार दो खिताब जीतेगी. इससे पहले 2010-2011 में धोनी ने चेन्नई को दो लगातार और 2019-2020 में रोहित ने मुंबई इंडियंस को दो लगातार खिताब दिलाया था.

31 MAY, 2026, 6.00 PM

31 MAY, 2026, 5.15 PM

RCB vs GT Live Score, IPL 2026: अहमदाबाद में मैच से पहले येलो अलर्ट

अहमदाबाद के स्थानीय मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब है कि IPL 2026 फ़ाइनल के दिन तेज़ हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है.

31 MAY, 2026, 11.30 AM

RCB vs GT Live Score, IPL 2026: कौन बनेगा चैंपियन ? आरसीबी के सामने गुजरात टाइटंस की चुनौती

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में अब से थोड़ी देर बाद यानि शाम सात बजे से आमने-सामने होंगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाना है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं.  शाम सात बजे टॉस होगा और शाम 7.30 बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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