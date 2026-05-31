RCB vs GT Live Score, IPL 2026: आरसीबी vs गुजरात टाइटंस, फाइनल मैच, लाइव अपडेट्स

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए नौ मुकाबलों में बेंगलुरु ने पांच और गुजरात ने चार बार जीत हासिल की है.

RCB vs GT Live Score, IPL 2026 Final Match: आरसीबी और गुजरात टाइटंस की आईपीएल 2026 के फाइनल में आमने-सामने है. यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने साल 2025 में पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था और टीम एक बार फिर फाइनल में है. वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 2022 में अपने डेब्यू सीजन में ही चैंपियन बन गई थी. टीम अगले साल यानी 2023 के भी फाइनल में पहुंची थी, मगर वहां चेन्नई से उसे हार मिली थी.