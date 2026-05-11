रायपुर: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार, 10 मई को खेले गए आईपीएल 2026 के 54वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हरा दिया. इस जीत के साथ ही बेंगलुरु की टीम पॉइंट्स टेबल में चोटी पर पहुंच गई. लेकिन आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस मैच में खाता नहीं खोल पाए. इससे पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी कोहली ने कोई रन नहीं बनाया था.

स्कोरकार्ड- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026, मैच-54

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यह सिर्फ दूसरी बार है जब कोहली आईपीएल में लगातार दूसरी बार बिना कोई रन बनाए आउट हुए हों. मुंबई इंडियंस के खिलाफ दीपक चाहर की गेंद पर कोहली राजा बाबा को कैच दे बैठे. इससे पहले साल 2022 में कोहली लगातार दो पारियों में बिना कोई रन बनाए आउट हुए थे. 2018 से 2025 सीजन के बीच विराट कोहली एक बार भी लक्ष्य का पीछा करते हुए जीरो पर आउट नहीं हुए थे. लेकिन 2026 के सीजन में वह दो बार खाता खोले बिना पविलियन लौटे हैं.

आईपीएल में दीपक चाहर के सामने कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड

पारी: 11

गेंद: 60

रन: 80

आउट: 2

स्ट्राइक रेट: 133.3

खराब रही बेंगलुरु की टीम की शुरुआत

मुंबई इंडियंस से मिले 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी नहीं रही. पारी की शुरुआत करने उतरे कोहली पहले ही ओवर में आउट हो गए. इसके बाद देवदत्त पडिक्कल भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह 11 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए. आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार भी सस्ते में पवेलियन लौटे और वह 8 रन ही बना सके.

क्रुणाल पंड्या ने खेली जुझारू पारी

क्रुणाल पंड्या ने हालांकि बहुत ही कमाल का खेल दिखाया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने जुझारू पारी खेली. उन्होंने 46 गेंद पर 73 रन बनाए. इस पारी की मदद से बेंगलुरु ने आखिरी गेंद पर मैच अपने नाम कर लिया. इस हार के साथ ही पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है. आखिरी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने भी दो गेंद पर सात रन बनाकर मुंबई की उम्मीदों पर पानी फेरा. मुंबई की ओर से कार्बिन बॉश ने चार और दीपक चाहर ने दो विकेट अपने नाम किए.

इससे पहले, मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 166 रन बनाए. टीम की तरफ से तिलक वर्मा ने सर्वाधिक 57 रन बनाए. तिलक ने अपनी इस पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए. वहीं, नमन धीर ने 32 गेंदों में 47 रनों का योगदान दिया. नमन ने अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए. हालांकि, रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके.

रिकेल्टन 2 रन बनाकर आउट हुए, तो रोहित अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और 10 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे. राज बावा ने 16 रनों का योगदान दिया. आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर 4 विकेट चटकाए. वहीं, हेजलवुड, रसिख और रोमारियो शेफर्ड ने एक-एक विकेट लिया.