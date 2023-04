IPL 2023: नहीं टूटा शिकस्त का सिलसिला, लगातार 11वें साल सीजन का पहला मैच हारी मुंबई

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने रविवार को IPL 2023 के 5वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को आठ विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी का न्योता पाने पर सात विकेट पर 171 रन बनाए. इसके जवाब में आरसीबी ने 16.2 ओवर में दो विकेट पर 172 रन बनाकर जीत दर्ज की.

RCB की ओर से विराट कोहली ने नाबाद 82 रनों की धमाकेदार पारी खेली जबकि कप्तान फॉफ डुप्लेसी ने 73 रनों की पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 148 रनों की कमाल की साझेदारी हुई.

दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस IPL के पहले मैच में हार का सिलसिला तोड़ने में एक बार फिर नाकाम रही. 2013 के बाद से अब तक मुंबई की टीम IPL सीजन के अपने पहले मैच में जीत हासिल नहीं कर सकी है. यानी IPL के ओपनिंग मैच में मुंबई की ये लगातार 11वीं हार है.

Not the start we wanted! ?

We'll be back stronger ?#OneFamily #RCBvMI #MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians #IPL2023 #TATAIPL pic.twitter.com/W81jynqxG0

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 2, 2023