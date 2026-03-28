RCB Vs SRH IPL 2026 Live: आरसीबी vs सनराइजर्स हैदराबाद, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Match Scorecard and Updates

akhilesh.tripathi

By Akhilesh Tripathi

Last Updated on - March 28, 2026 7:14 PM IST

RCB Vs SRH Live: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के ओपनिंग मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद (RCB VS SRH) की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है. आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11:

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा

आरसीबी: फिलिप साल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा

आरसीबी और एसआरएच के बीच मुकाबले हमेशा से रोमांचक होते रहे हैं. ऐसे में आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में आमने-सामने हो रही इन दोनों टीमों के बीच एक कड़े और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है. बेंगलुरु का मौसम दिन के मुकाबले काफी बेहतर रहेगा. मैच के समय तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा. इस मैच में बारिश का कोई खतरा नहीं है. ह्यूमिडिटी लगभग 40 प्रतिशत रहेगी, दूसरी पारी के दौरान ओस का असर रह सकता है.

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है. इसकी वजह छोटी बाउंड्री और गेंद को बाउंस मिलना है, गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है, इसलिए बल्लेबाज यहां बेझिझक अपने शॉट खेल सकते हैं, इससे बड़े शॉट लगाना काफी आसान होता है. गेंदबाजों को लाइन लेंथ चूकने की स्थिति में भारी नुकसान उठाना पड़ता है, पिछले तीन सीजन में चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए टी20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 194 रहा है.

आरसीबी और एसआरएच के बीच अब तक 26 मुकाबले खेले गए हैं, 14 मैचों में एसआरएच विजयी रही है, जबकि 11 मैच आरसीबी जीती है, एक मैच टाई रहा है. पिछले पांच मैचों में आरसीबी ने दो और एसआरएच ने तीन मैच जीते हैं.

RCB Vs SRH IPL 2026 Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा

आरसीबी: फिलिप साल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा

RCB Vs SRH IPL 2026 Live: आरसीबी ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला

RCB Vs SRH IPL 2026 Live: आरसीबी ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला

RCB Vs SRH IPL 2026 Live: आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में आरसीबी के सामने SRH की चुनौती

आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में आज पिछले सीजन की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद (RCB VS SRH) की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है.

