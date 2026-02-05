add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • WPL 2026: आरसीबी दूसरी बार बनीं चैंपियन, दिल्ली कैपिटल्स का सपना फिर टूटा

WPL 2026: आरसीबी दूसरी बार बनीं चैंपियन, दिल्ली कैपिटल्स का सपना फिर टूटा

स्मृति मंधाना और जार्जिया वॉल के बीच दूसरे विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी हुई जो वीमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी है.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 5, 2026 11:32 PM IST

RCB
RCB

WPL 2026: स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम ने दूसरी बार वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है. गुरुवार को खेले गए फाइनल मैच में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हरा दिया. आरसीबी ने दो खिताब जीतने के मुंबई इंडियंस (दो खिताब) की बराबरी भी कर ली है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम चौथी बार फाइनल में पहुंची थी, मगर टीम का खिताब जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया.

दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी के सामने जीत के लिए 204 रन का टारगेट रखा था, स्मृति मंधाना (41 बॉल में 87 रन) और जार्जिया वॉल (54 बॉल में 79 रन) की रिकॉर्ड पार्टनरशिप (165 रन) के दम पर आरसीबी ने इस टारगेट को 19.4 ओवर में हासिल कर लिया. राधा यादव ने आखिरी ओवर में दो लगातार चौका लगाकर आरसीबी को जीत दिलाई. आरसीबी का यह रिकॉर्ड रन चेज है, उन्होंने फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज किया है. स्मृति मंधाना ने ऑरेंज कैप पर भी कब्जा किया, वह इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनीं हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

इससे पहले कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स की अगुआई में बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चार विकेट पर 203 रन बनाए. जेमिमा ने 37 गेंद में आठ चौकों से 57 रन की पारी खेली जबकि लॉरा वौल्वार्ट (44 रन, 25 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) और चिनेल हेनरी (नाबाद 35, 15 गेंद, चार चौके, दो छक्के) ने चौथे विकेट के लिए 24 गेंद में 55 रन की तूफानी साझेदारी करके टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. जेमिमा ने वोल्वार्ट के साथ भी तीसरे विकेट के लिए 76 रन जोड़े.

स्मृति मंधाना- जार्जिया वॉल के बीच रिकॉर्ड पार्टनरशिप

204 रन के टारगेट का पीछा करते हुए आरसीबी ने ग्रेस हैरिस (09) का विकेट दूसरे ही ओवर में गंवा दिया, इसके बाद स्मृति मंधाना और जार्जिया वॉल ने बेहतरीन पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 165 रन की साझेदारी की, जो वीमेंस प्रीमियर लीग इतिहास की सबसे बड़ी पार्टरनशिप है. इससे पहले यह रिकॉर्ड मैग लेनिंग और शेफाली वर्मा के नाम था. दोनों ने साल 2023 में आरसीबी के खिलाफ 162 रन की साझेदारी की थी. स्मृति मंधाना ने अपनी पारी में 12 चौके और तीन छक्के लगाए. उन्होंने वीमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया. जार्जिया वॉल ने 79 रन की पारी में 14 चौके जड़े.

TRENDING NOW

WPL में सबसे बड़ी पार्टनरशिप (किसी भी विकेट के लिए)

165 – स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल (RCB) बनाम DC, वडोदरा, 2026 फाइनल
162 – मेग लैनिंग और शैफाली वर्मा (DC) बनाम RCB, ब्रेबोर्न, 2023
146 – जेस जोनासेन और शैफाली वर्मा (DC) बनाम RCB, बेंगलुरु, 2025
142 – स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल (RCB) बनाम DC, DY पाटिल, 2026
140 – बेथ मूनी और लौरा वोल्वार्ड्ट (GG) बनाम RCB, दिल्ली, 2024

राधा यादव ने दो लगातार चौके लगाकर दिलाई आरसीबी को जीत

ऋचा घोष (06) और स्मृति मंधाना के लगातार दो ओवर में आउट होने के बाद मैच में रोमांच आया. आखिरी ओवर में आरसीबी को 10 रन बनाने थे, राधा यादव ने दो लगातार चौके लगाकर दो गेंद शेष रहते आरसीबी को जीत दिला दी.

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: