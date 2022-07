भारत ने पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में मेजबान वेस्टइंडीज को डकवर्थ-लुईस पद्धति से 119 रन से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया। भारत की इस जीत के हीरो रहे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल जिन्होंने नाबाद 98 रनों की पारी खेली और बारिश के कारण वो अपने पहले वनडे शतक से सिर्फ 2 रन दूर रह गए।

दरअसल, भारत की पारी के 24 ओवर पूरे होने के बाद बारिश के कारण मैच रुका और मुकाबले को 40 ओवर का कर दिया गया। दूसरी बार भारतीय पारी के 36 ओवर पूरे होने के बाद बारिश आई और मेहमान टीम की पारी को यहीं तीन विकेट पर 225 रन के स्कोर पर समाप्त कर दिया गया। इस वक्त तक गिल 98 रन बनाकर क्रीज पर थे और बारिश के चलते उनका पहला वनडे शतक पूरा नहीं हो सका। इसके बाद वेस्टइंडीज को डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत 35 ओवर में 257 रन का लक्ष्य मिला।

For his impressive 98* in the third #WIvIND ODI, @ShubmanGill wins the Player of the Match award as #TeamIndia complete the 3-0 cleansweep in the series. ? ?

Scorecard ? https://t.co/KZQ1JezKDK pic.twitter.com/zGiPeRPsh6

— BCCI (@BCCI) July 27, 2022