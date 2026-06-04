अभी सूर्या को T20I कप्तानी से हटाना सही नहीं, SKY के समर्थन में पूर्व चीफ सेलेक्टर

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए शनिवार को भारतीय टीम का चयन होने वाला है. T20I कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार के भविष्य को लेकर अटकलें भी लग रही है और कहा जा रहा है कि आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 मैच में सूर्या की जगह नया कप्तान बनाया जा सकता है. इस बीच भारत के पूर्व विकेटकीपर और पूर्व चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने T20I टीम के कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि इस समय ऐसा कदम उठाना सही नहीं होगा और इसके बजाय चयनकर्ताओं को अभी से युवा नेताओं को तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए.

इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में कुछ अर्धशतक लगाने और T20 विश्व कप के शुरुआती मैच में USA के खिलाफ मैच जिताने वाली पारी खेलने के बावजूद सूर्यकुमार के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है. उनकी कप्तानी में भारत के T20 विश्व कप जीतने के बाद IPL 2026 में सूर्यकुमार का फॉर्म लगातार गिरता गया. आईपीएल 2026 में सूर्या ने13 मैचों में 147.54 के स्ट्राइक रेट से केवल 270 रन ही बनाए, जिसमें सिर्फ दो अर्धशतक शामिल थे.

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शनिवार को होगा टीम इंडिया का चयन

भारत के चयनकर्ता शनिवार को मुंबई में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों (जो 26 और 28 जून को खेले जाएंगे) और उसके बाद 1 जुलाई से 11 जुलाई तक इंग्लैंड में होने वाले पांच T20I मैचों के लिए टीम चुनने के लिए बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा, श्रीलंका ‘A’ के खिलाफ दो रेड-बॉल मैचों के लिए भारत ‘A’ टीम का चयन भी किया जाएगा, ऐसे में, T20I कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार का भविष्य चर्चा का एक अहम विषय होगा.

सूर्यकुमार को नज़रअंदाज़ करना सही नहीं होगा: MSK प्रसाद

पूर्व चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, देखिए, क्या आप अपनी पहली टीम भेज रहे हैं या दूसरी श्रेणी की टीम? यही सबसे बड़ी चिंता है, इसलिए, अगर वे पहली टीम भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्यकुमार को नज़रअंदाज़ करना सही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अभी-अभी हमें एक और पुरुषों का T20 विश्व कप जिताया है, तो, आदर्श रूप से, शायद अगले 5-6 महीनों में या अभी से आपको अपने अगले कप्तान को तैयार करना होगा, है ना? T20 विश्व कप जीतने तक अक्षर पटेल आपके उप-कप्तान थे, अगर आप आदर्श स्थिति को देखें, तो आपको युवा कप्तानों की ओर देखना होगा, इसलिए, अगर आप ऐसे कप्तानों की पहचान कर सकें और उन्हें सूर्यकुमार का डिप्टी (उप-कप्तान) बना सकें, तो यह देखना अच्छा लगेगा, इसमें कोई शक नहीं कि सूर्या एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है.

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‘सूर्या को अभी कुछ सीरीज में मौका मिलना चाहिए’

एमएसके प्रसाद ने माना कि सूर्यकुमार खराब दौर से गुज़रे हैं, लेकिन उन्होंने उनके प्रति सब्र रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि पिछले एक से डेढ़ साल में उन्होंने एक मुश्किल दौर देखा है, बेशक, हमारे पास रजत पाटीदार जैसे दूसरे खिलाड़ी भी आ रहे हैं, और वे भी टीम में अपनी जगह के हकदार हैं, इसलिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मोड़ पर सूर्य को टीम से हटाना, मेरे ख्याल से, सही संकेत नहीं होगा, उन्हें कुछ सीरीज़ खेलने का मौका दें, और अगर उनका खराब दौर जारी रहता है, तो आपके पास एक विकल्प मौजूद है जिसे आप कप्तानी की बागडोर सौंप सकते हैं.

कौन होगा सूर्या का उत्तराधिकारी ?

सूर्यकुमार के संभावित उत्तराधिकारियों जैसे श्रेयस अय्यर (ODI उप-कप्तान) और हार्दिक पांड्या के अलावा, संजू सैमसन, ईशान किशन और तिलक वर्मा के नामों पर चर्चा हो रही है. एमएसके प्रसाद ने कहा, देखिए, हार्दिक और श्रेयस भी संभावित उम्मीदवार हैं, ईशान किशन, तिलक वर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी भी इस दौड़ में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि संजू सैमसन ने काफी समय तक राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की. ईशान ने हाल ही में कप्तानी की है, और उन्होंने अपनी कप्तानी में अपनी काबिलियत की झलक दिखाई है. तिलक वर्मा भी एक होनहार खिलाड़ी हैं, हमें लगता है कि T20 फॉर्मेट में अगले कुछ सालों तक भारतीय क्रिकेट के लिए तिलक वर्मा ही सही विकल्प और जवाब हैं.

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आयरलैंड और इंग्लैंड में किसे मिले मौका ?

पूर्व चीफ सेलेक्टर ने कहा, आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों के लिए उन खिलाड़ियों को आराम दिया जाए, जिन्होंने विश्व कप और IPL दोनों में हिस्सा लिया था. उन्होंने कहा कि अगर आप देखें, तो विश्व कप के बाद, विश्व कप में खेलने वाले सभी खिलाड़ी IPL में थके हुए और सुस्त नज़र आए, तो, आप उन सभी विश्व कप खिलाड़ियों को आराम क्यों नहीं देते और उन खिलाड़ियों को मौका क्यों नहीं देते, जिन्होंने इस IPL में अच्छा प्रदर्शन किया है ? उन्होंने कहा कि आप कप्तानी की बागडोर श्रेयस अय्यर या किसी और ऐसे खिलाड़ी को सौंप सकते हैं, जिसे भविष्य का कप्तान माना जाता हो, मुझे लगता है कि श्रेयस निश्चित रूप से इस भूमिका के लिए एक काबिल खिलाड़ी हैं, इसलिए, आप उन्हें तैयार करके आयरलैंड भेजें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वे आयरलैंड को हरा सकते हैं.

उन्होंने कहा कि एक अच्छी टीम तैयार करें, इसमें वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हो सकते हैं, जबकि अभिषेक और संजू तो पहले से ही टीम में मौजूद हैं, उन सभी खिलाड़ियों को थोड़ा आराम दें जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से काफी थके हुए नज़र आ रहे हैं.