INDW vs ENGW: रेणुका सिंह का धमाका, T20 वर्ल्ड कप में 5 विकेट लेकर रचा इतिहास

भारतीय महिला गेंदबाज रेणुका सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। रेणुका ने 4 ओवर के स्पेल में महज 15 रन देकर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। इस तरह रेणुका महिला T20 वर्ल्ड कप में 5 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई।

उन्होंने सोफिया डंकली, डैनी वायट, ऐलिस कैप्सी, ऐमी जोंस और कैथरीन सीवर को अपना शिकार बनाया। इस तरह रेणुका ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। बता दें, महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। पहले नंबर पर झूलन गोस्वामी हैं जिन्होंने साल 2012 में महज 11 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए थे। यही नहीं, महिला T20 क्रिकेट में किसी भारतीय का ये दूसरा बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है।

Renuka singh thakur is the name. ✨ #T20WorldCup2023 pic.twitter.com/nPcdNQfxC9