ICC Awards: रेणुका सिंह ठाकुर ने आईसीसी इमर्जिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता

भारत की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को बुधवार को आईसीसी इमर्जिंग वुमन क्रिकेटर आफ द ईयर 2022 चुना गया. रेणुका ने पिछले साल अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया था. रेणुका ने आस्ट्रेलिया की डार्सी ब्राउन, इंग्लैंड की एलिस कैपसी और हमवतन विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को पछाड़ते हुए आईसीसी इमर्जिंग वुमन क्रिकेटर आफ द ईयर बन गईं. इसी के साथ वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बन गईं।

रेणुका ने अपने देश के लिए 2022 में सफेद गेंद के दो प्रारूपों में सिर्फ 29 मैचों में 40 विकेट हासिल किये, जिससे महान तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी की कमी पूरी हुई। दाएं हाथ की तेज गेंदबाज के आने वाले वर्षों में भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक होने की संभावना है।

वनडे मैचों में, रेणुका ने 14.88 की औसत से 18 विकेट लिए, जिनमें से आठ इंग्लैंड के खिलाफ दो मैचों में और सात श्रीलंका के खिलाफ भारत की श्रृंखला में आए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट की वापसी पर आस्ट्रेलिया के खिलाफ आया, 16 डॉट गेंदों के साथ 4/18 विकेट लेते हुए, और लेकिन 34/4 पर होने के बावजूद अंतिम चैंपियन ने भारत के 154 रनों का पीछा किया.

Impressing everybody with her magnificent displays of seam and swing bowling, the ICC Emerging Women's Cricketer of the Year had a great 2022 ?#ICCAwards2022