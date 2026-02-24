अफगानिस्तान को मिला नया हेड कोच, जोनाथन ट्रॉट की जगह लेगा यह दिग्गज, रिकॉर्ड है शानदार

अफगानिस्तान के नए कोच ने टीमों में हाई-परफॉर्मेंस सिस्टम बनाने में अहम भूमिका निभाई है.

Afghanistan cricket team

Afghanistan head coach: अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने मंगलवार को इंग्लैंड के रिचर्ड पायबस को अफ़गानिस्तान की पुरुष नेशनल टीम का नया हेड कोच बनाया है. पायबस जोनाथन ट्रॉट की जगह लेंगे, जिन्होंने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया था.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा, अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) को रिचर्ड पायबस को अफ़गानिस्तान नेशनल टीम का हेड कोच बनाने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, वह मार्च में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज़ से पहले टीम से जुड़ेंगे.

बतौर कोच पायबस का शानदार है रिकॉर्ड

पायबस के पास कोचिंग का लंबा अनुभव है, वह तीन बार ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले हेड कोच और क्रिकेट डायरेक्टर हैं, जिन्होंने टीमों में हाई-परफॉर्मेंस सिस्टम बनाने में अहम भूमिका निभाई है. इससे पहले उन्होंने 2013 और 2019 के बीच वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के लिए हेड कोच, डायरेक्टर ऑफ़ क्रिकेट और हेड ऑफ़ हाई परफ़ॉर्मेंस के तौर पर काम किया था, उस दौरान, वेस्ट इंडीज़ ने 2016 में एक ऐतिहासिक तिहरा खिताब हासिल किया, जिसमें उनकी पुरुष, महिला और U-19 टीमों ने एक ही कैलेंडर साल में ICC वर्ल्ड टाइटल जीते.

डू प्लेसिस और डेल स्टेन के साथ किया है काम

पाइबस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी कोचिंग दी और उन्हें 1999 के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप फ़ाइनल तक पहु्ंचाया, जहां वे ऑस्ट्रेलिया से रनर-अप रहे. उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ एक सीनियर लीडरशिप रोल भी निभाया है और साउथ अफ़्रीकी घरेलू और फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट में काफ़ी सफलता हासिल की, जिसमें नौ चैंपियनशिप टाइटल जीते, जो एक नेशनल रिकॉर्ड है, उन्हें दो बार साउथ अफ़्रीकन क्रिकेट कोच ऑफ़ द ईयर चुना गया. प्लेयर डेवलपमेंट के लिए मशहूर, पाइबस ने मोहम्मद रिज़वान, फ़ाफ़ डू प्लेसिस और डेल स्टेन जैसे बड़े क्रिकेटरों के साथ मिलकर काम किया है.

अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम को चल रहे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज से चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा. टीम पहले राउंड में चार में से सिर्फ़ दो मैच जीत पाई और न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ़्रीका से हार गई.