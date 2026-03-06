This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले होगी क्लोजिंग सेरेमनी, रिकी मार्टिन करेंगे परफॉर्म
भारतीय टीम कुल चौथी बार और लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है, वहीं न्यूजीलैंड ने दूसरी बार फाइनल में एंट्री ली है.
टी20 विश्व कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है. सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है.
फाइनल मुकाबले से पहले क्लोजिंग सेरेमनी होगी, इंटरनेशनल पॉप सुपरस्टार रिकी मार्टिन क्लोजिंग सेरेमनी में अपनी प्रस्तुति देंगे, आईसीसी ने इसकी जानकारी दी है. मार्टिन एक खास तौर पर तैयार किया गया लाइव परफॉर्मेंस देने वाले हैं. भारतीय समयानुसार कार्यक्रम शाम 5:30 बजे शुरू होगा, अपनी दमदार आवाज, स्टेज पर जबरदस्त मौजूदगी और दुनिया भर में लैटिन पॉप गानों के लिए लोकप्रिय इस गायक की प्रस्तुति की खबर सुन फैंस रोमांचित हैं, वह मैच देखने आए फैंस को एक रोमांचक और यादगार अनुभव देंगे.
रिकी मार्टिन का कार्यक्रम शाम 5.30 बजे से शुरू होगा
आईसीसी ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, टी20 विश्व कप की पार्टी अब और बड़ी हो गई है, हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वैश्विक आइकॉन और सुपरस्टार रिकी मार्टिन आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल से पहले क्लोजिंग सेरेमनी के मुख्य आकर्षण होंगे, आप इस कार्यक्रम को मिस नहीं करना चाहेंगे.
आईसीसी ने बताया है कि फाइनल के दिन स्टेडियम के गेट दोपहर 3.30 बजे खुलेंगे, रिकी मार्टिन का कार्यक्रम शाम 5:30 बजे शुरू होगा. इस कार्यक्रम के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.
चौथी बार फाइनल में पहुंची है टीम इंडिया
भारतीय टीम कुल चौथी बार और लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है. टीम इंडिया ने 2007 में खेला गया पहला टी20 विश्व कप जीता था, इसके बाद 2024 में खेले गए पिछले विश्व कप में भी टीम इंडिया चैंपियन रही थी, अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीतने में सफल रहती है, तो लगातार 2 बार टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन सकती है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम दूसरी बार फाइनल में पहुंची है, आखिरी बार न्यूजीलैंड ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेला था जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था.
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/