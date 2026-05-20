टीम इंडिया के अगले कप्तान को लेकर पोंटिंग का चौंकाने वाला बयान, इस खिलाड़ी को बताया सबसे बड़ा दावेदार

बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट और 3 वनडे मैचों के लिए टीम इंडिया कर ऐलान कर दिया है. इस सीरीज के बाद भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. टी20 में श्रेयस अय्यर को भारत का अगला कप्तान बनाए जाने की चर्चा तेज है. लेकिन अभी तक चयनकर्ताओं ने इसपर फैसला नहीं लिया है.

रिकी पोंटिंग ने दिया बड़ा बयान

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारत के अगले टी20 कप्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है. पोंटिंग ने कहा कि सूर्यकुमार के बाद कप्तानी के लिए कई दावेदार हैं. लेकिन मेरा मानना है कि श्रेयस अय्यर मुख्य दावेदारों में से एक हैं. हमने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही देख लिया था कि वह टी20 के कितने अच्छे खिलाड़ी हैं तथा मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों में ही वह अभी किस तरह की स्थिति में हैं. उन्होंने कहा कि वह पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो गए हैं और इस समय अपने खेल के चरम पर हैं.

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लंबे समय से भारतीय टी20 टीम क हिस्सा नहीं है अय्यर

श्रेयस अय्यर भले ही अभी भारत की टी20 टीम का हिस्सा नहीं है. लेकिन उन्हें खेल के सबसे छोटे प्रारूप का कप्तान बनने के लिए चर्चा चल रही है. आईपीएल के शुरुआती दौर में पंजाब किंग्स के शानदार प्रदर्शन के कारण इस तरह की चर्चा को बल मिला था. इसके बाद हालांकि उनकी टीम छह मैच हार गई.

लेकिन एक कप्तान के रूप में श्रेयस का इस प्रारूप में रिकॉर्ड शानदार रहा है. उनकी अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल का खिताब जीता था. इसके बाद वह पंजाब किंग्स से जुड़ गए और उनकी कप्तानी में यह टीम पिछले सत्र में 11 साल में पहली बार फाइनल में पहुंची थी.वहीं अय्यर अपनी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स को भी एक बार फाइनल में पहुंचा चुके हैं. इस सीजन भी पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है. ऐसे में भारत के अगले टी20 कप्तान के रुप में श्रेयस की दावेदारी मजबूत लग रही है.