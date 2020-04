ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के एक ओवर को अपने करियर का सबसे तेज स्पेल बताया।

पॉन्टिंग ने ट्विटर पर अख्तर के इस स्पेल का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा, “फ्लिंटॉफ द्वारा फेंके गए ओवर के सबसे तेज बताने के बाद से मुझसे कई सवाल पूढे जा रहे हैं। शोएब अख्तर का फेंका ये ओवर मेरे करियर का सबसे तेज स्पेल था। और मेरा यकीन मानें कि दूसरे छोर पर खड़े जस्टिन लैंगर भी खास साथ नहीं दे पा रहे थे।”

Got plenty of questions the other day after calling the Flintoff over the best I’d faced.

This from @shoaib100mph was the fastest spell I’d ever faced and trust me Justin wasn’t backing up too far at the other end. pic.twitter.com/JhhuEwXrAc

— Ricky Ponting AO (@RickyPonting) April 15, 2020