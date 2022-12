ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भले ही सालों पहले क्रिकेट को अलविदा कह दिया हो लेकिन आज भी वह मैदान के बाहर बैठकर क्रिकेट मैचों में अपने सटीक विश्लेषण और भविष्यवाणियों से अपने तेज दिमाग का लोहा मनवाते रहते हैं। एक बार फिर ऐसा हुआ है जब रिकी पोंटिंग ने कमेंट्री करते हुए कोई भविष्यवाणी की और अगली ही गेंद पर वो सच साबित हुई। ये अद्भुत नजारा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ब्रिसबेन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में देखने को मिला।

बता दें, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच शनिवार यानी 17 दिसंबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। इस टेस्ट मैच के पहले दिन पोंटिंग ने नाथन लियोन के ओवर में मार्को यानसेन के आउट होने की भविष्यवाणी की जो अगली ही गेंद पर सच साबित हुई।

ये मजेदार घटना उस समय घटी जब साउथ अफ्रीका का स्कोर पांच विकेट पर 132 रन था। तभी चैनल 7 की ओर से कमेंट्री कर रहे रिकी पोटिंग ने बताया कि लियोन अफ्रीकी क्रिकेटर मार्को यानसेन के विकेट की फिराक में हैं और इस तरह से वो उनका विकेट झटक सकते हैं। इसके अगले ही पल ठीक वैसा ही हुआ जैसा पोंटिंग ने कहा था। यानसेन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लियोन की गेंद पर मिड विकेट पर लपक लिए गए। इस तरह पोंटिंग ने साबित कर दिया कि उनका दिमाग क्रिकेट में आज भी उतना ही तेज चलता है जितना कि संन्यास लेने से पहले चलता था।

ये पहली बार नहीं है जब पोंटिंग ने किसी बल्लेबाज के आउट होने की भविष्यवाणी की हो और वो बल्लेबाज अगली गेंद पर पवेलियन लौट गया हो। कुछ साल पहले बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के दौरान पोंटिंग ने पृथ्वी शॉ के आउट होने की सटीक भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हुई थी।

