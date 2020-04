ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) का मानना है कि साल 2005 में एशेज सीरीज (The Ashes 2005) के दौरान एंड्रयू फ्लिंटॉफ (Andrew Flintoff) को खेलना उनके जीवन का सर्वश्रेष्‍ठ ओवर को खेलना रहा. इस ओवर के दौरान न सिर्फ पेस ने उन्‍हें प्रभावित किया बल्कि फ्लिंटॉफ की रिवर्स स्विंग भी लाजवाब थी.

फ्लिंटॉफ (Andrew Flintoff) ने अपनी प्रभावशाली रिवर्स स्विंग से रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) को काफी छकाने के बाद उनका विकेट झटक लिया था. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रिकी पोंटिंग और फ्लिंटॉफ से जुड़ा यह वीडियो शेयर किया गया था, जिसपर प्रतिक्रिया देने में पूर्व कंगारू कप्‍तान ने जरा भी देरी नहीं की.

पोंटिंग ने लिखा, “क्रिकेट करियर में मेरे द्वारा फेस किया गया यह बेस्‍ट ओवर था. 90 मील प्रतिघंटे की रफ्तार से शानदार रिवर्स स्विंग गेंदबाजी की गई.”

Best over I ever faced. Class reverse swing at 90odd mph! https://t.co/EUdN9P64Cr

— Ricky Ponting AO (@RickyPonting) April 10, 2020