फीजियो के बदलने से पाकिस्तान टीम में बवाल, खिलाड़ियों ने जताई नाराजगी

पाकिस्तान के कई खिलाड़ी, खासकर तेज गेंदबाज, लंबे समय से टीम के साथ जुड़े फिजियो क्लिफ डीकन को हटाए जाने से नाखुश हैं. रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है.

डीकन को ऑस्ट्रेलिया की नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के सपोर्ट स्टाफ से हटा दिया गया है. उनके स्थान पर बोर्ड ने इफ्तिखार अहमद को टीम का नया फिजियो नियुक्त किया है. ‘टेलीकॉम एशिया’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम से कई खिलाड़ी निराश हैं, क्योंकि डीकन लंबे समय से राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़े हुए थे.

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पाकिस्तान टीम में मचा बवाल

45 वर्षीय साउथ अफ्रीकी फिजियो साल 2017 से पाकिस्तानी टीम से जुड़े थे. ड्रेसिंग रूम में उन्हें काफी सम्मान की नजर से देखा जाता था, खासकर तेज गेंदबाजों के बीच, जिन्हें व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल के दौरान वर्कलोड और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था.

भले ही पीसीबी ने डीकन को हटाए जाने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया, लेकिन रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ‘स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन’ के डायरेक्टर जावेद मुगल टीम में बार-बार होने वाली चोटों की समस्या से असंतुष्ट थे और उन्होंने इसके लिए डीकन को जिम्मेदार ठहराया.

रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, “(जावेद) मुगल ने डीकन को टीम छोड़ने का आदेश दिया था. दूसरे टेस्ट मैच के बाद मैदान पर डीकन के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वह काफी भावुक हो गए उन्होंने टीम के अधिकतर खिलाड़ियों को गले लगाया.”

डीकन के समर्थन में पाकिस्तानी खिलाड़ी

हालांकि, खिलाड़ियों ने इस आकलन से असहमति जताते हुए टीम में डीकन की भूमिका का बचाव किया. उनका तर्क था कि खिलाड़ियों के लंबे समय तक चलने वाले रिहैबिलिटेशन से जुड़ी जिम्मेदारियां सीधे तौर पर फिजियो के नियंत्रण में नहीं आतीं.

रिपोर्ट के अनुसार, एक खिलाड़ी ने कहा, “डीकन का काम बहुत बढ़िया और असरदार था, लेकिन बोर्ड में बैठे लोग यह नहीं समझते कि अनफिट खिलाड़ियों के रिहैबिलिटेशन की देखरेख करना फिजियो का काम नहीं होता. फिजियो का काम सिर्फ छोटी-मोटी चोटों को ठीक करना होता है, और डीकन यही कर रहे थे. खिलाड़ियों का रिहैबिलिटेशन एकेडमी में मौजूद सभी सुविधाओं के बीच किया जाता है.” उसी सूत्र ने आगे डीकन की, खिलाड़ियों की फिटनेस और चोटों के प्रबंधन को समझने की क्षमता की भी जमकर तारीफ की.

उन्होंने कहा, “डीकन खिलाड़ियों की फिटनेस से जुड़ी समस्याओं को समझने में माहिर थे. वह किसी भी खिलाड़ी को दूर से देखकर ही बता सकते थे कि उसे फिटनेस से जुड़ी क्या समस्या हो रही है. उनका काम बहुत अच्छा था, और उन्हें टीम से हटाए जाने का फैसला न तो खिलाड़ियों के हित में है और न ही टीम के.” इस घटनाक्रम से पाकिस्तान के अंदरूनी ढांचे में अस्थिरता को लेकर चिंताएं और बढ़ने की उम्मीद है, खासकर हाल के वर्षों में विदेशी सपोर्ट स्टाफ और कोचों के साथ किए जा रहे बर्ताव को लेकर.

पीसीबी में कई विदेशी नियुक्तियां अचानक खत्म हो गई हैं, जिनमें पूर्व बॉलिंग कोच शॉन टेट और मोर्ने मोर्केल, साथ ही बैटिंग कंसल्टेंट एंड्रयू पुटिक शामिल हैं. जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन जैसी हाई-प्रोफाइल कोचिंग नियुक्तियां भी 2024 में समय से पहले ही खत्म हो गईं. रिपोर्ट के अनुसार, डीकन भी, उनसे पहले पुटिक की तरह, जल्द ही अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सेटअप में शामिल हो सकते हैं.