VIDEO: रिंकू सिंह की पारी देखकर इमोशनल हुईं मंगेतर प्रिया सरोज, बहन और मां ने भी किया रिएक्ट

रिंकू सिंह ने लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में 53 बॉल में 81 रन की पारी खेली. इसके अलावा उन्होंने कुल पांच कैच लपके, जिसमें सुपर ओवर में एडेन मारक्रम का कैच भी शामिल था.
Published On Apr 27, 2026, 05:28 PM IST
Last UpdatedApr 27, 2026, 05:28 PM IST
Rinku Singh family reaction
Rinku Singh family reaction: रिंकू सिंह ने आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली, जिसे क्रिकेट फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे. रिंकू सिंह की पारी की सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हो रही है. रिंकू सिंह के इस पारी को देखने के लिए उनकी मंगेतर प्रिया सरोज भी इकाना स्टेडियम में मौजूद थी. वह रिंकू सिंह के हर चौके और छक्के को जमकर सेलिब्रेट कर रही थीं. मैच के बाद प्रिया सरोज भावुक हो गईं. वहीं इस इनिंग के बाद रिंकू सिंह ने बहन और मां को भी फोन किया.
रिंकू सिंह ने लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में 53 बॉल में 81 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में सात चौके और पांच छक्के शामिल थे.
रिंकू सिंह जब बल्लेबाजी करने आए तो टीम के टॉप ऑर्डर के पांच बल्लेबाज सस्ते में निपट चुके थे. 73 रन के स्कोर पर केकेआर के पांच बल्लेबाज आउट हो चुके थे, उसके बाद रिंकू सिंह ने कैमरन ग्रीन, रमन दीप सिंह और सुनील नरेन के साथ उपयोगी साझेदारी कर केकेआर का स्कोर 150 के पार पहुंचाया. यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ इनिंग भी है. केकेआर ने सुपर ओवर तक खिंचे इस मुकाबले में सुनील नरेन की शानदार गेंदबाजी से जीत हासिल की.
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रिंकू के प्रदर्शन पर रिएक्ट करते हुए उनकी मंगेतर प्रिया सरोज ने कहा कि हम बहुत खुश हैं. उन्होंने (रिंकू ने) खेला ही ससुर जी के लिए है, आज हम उन्हें बहुत याद कर रहे हैं और यह सब उन्हीं के लिए है. रिंकू ने भी इस पारी को अपने दिवंगत पिता को समर्पित की है.
बता दें कि रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का इसी साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान निधन हो गया था. 57 साल के खानचंद सिंह स्टेज-4 लिवर कैंसर से जूझ रहे थे.
लखनऊ के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद रिंकू सिंह अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, उस दौरान सुनील नरेन भी उनके पास थे. जब रिंकू की बहन ने नरेन को देखा तो उन्होंने बड़े ही भोलेपन से उन्हें ‘नमस्ते भैया’ कह दिया, जिसके बाद रिंकू ने तुरंत टोकते हुए कहा कि उन्हें ‘भैया’ नहीं ‘ब्रदर’ बोलो. रिंकू की बहन ने नरेन की तारीफ करते हुए कहा- ‘आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की’, तो रिंकू ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और नरेन ने मुस्कुराते हुए ‘थैंक यू वेरी मच’ कहा. रिंकू सिंह ने इस दौरान अपनी मां का परिचय भी सुनील नरेन से कराया.
केकेआर के 155 रन के जवाब में मोहम्मद शमी के आखिरी बॉल में छक्का की मदद से लखनऊ की टीम भी 155 रन ही बना सकी. इसके बाद मुकाबला सुपर ओवर में खिंचा. सुपर ओवर में सुनील नरेन ने कमाल की गेंदबाज की और पहले तीन बॉल पर ही लखनऊ के दोनों बल्लेबाजों को महज एक रन के अंदर आउट कर दिया. केकेआर की टीम ने रिंकू सिंह के पहली बॉल पर चौके की मदद से टारगेट को हासिल कर लिया.