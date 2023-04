रिंकू सिंह ने कर दिया धमाल,कमाल, लगातार पांच छक्के लगाकर दिलाई कोलकाता को यादगार जीत- वीडियो

कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह ने कमाल कर दिया. रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने लगातार पांच छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी. आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 29 रन चाहिए थे. पहली गेंद पर उमेश यादव ने एक रन लिया और उसके बाद रिंकू सिंह ने यश दयाल के ओवर में लगातार पांच छक्के लगाकर मैच जितवा दिया.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. साई सुदर्शन और विजय शंकर की हाफ सेंचुरी की मदद से गुजरात ने 20 ओवरों में चार विकेट पर 204 रन का लक्ष्य बनाया. कोलकाता ने रनों का अच्छा पीछा किया. वेंकेटेश अय्यर ने कमाल की पारी खील. उन्होने 40 गेंद पर 83 रन की पारी खेली. इसके बाद राशिद खान ने हैट्रिक लेकर गुजरात की वापसी करा दी.

यश दयाल के आखिरी ओवर में कोलकाता को 29 रन चाहिए थे. और यहां इस रिंकू सिंह ने धमाल मचा दिया.

कैसा रहा आखिरी ओवर का रोमांच

यश दयाल ने ओवर की पहली गेंद उमेश यादव को फेंकी. ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद पर यादव ने पुल किया और एक रन बटोरा.

दूसरी गेंद- ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस और रिंकू ने उसे एक्सट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाया. कोलकाता के खेमे में थोड़ी सी खुशी साबित हुई.

तीसरी गेंद- एक और छक्का, कोलकाता के खेमे में खुशी थोड़ी बढ़ी. उम्मीद में इजाफा. यश दयाल की एक और फुल टॉस. इस बार गेंद पैड पर थी और रिंकू ने बैकवर्ड स्क्वेअर लेग पर सिक्स के लिए भेजा.

चौथी गेंद- यह लगा एक और सिक्सर- अब तो सुरंग की दूसरी ओर रोशनी दिखने लगी थी. एक और फुल टॉस और दयाल ने इसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार भेजा.

अब दो गेंद पर 10 रन चाहिए थे. दयाल को पता था कि गलतियां हो चुकी हैं. और यहां से चूक यानी मैच गया और दूसरी ओर रिंकू को पता था कि गेंदबाज दबाव में है और यही मौका है प्रहार करने का.

पांचवीं गेंद- एक ओर छक्का. रिंकू ने धमाल मचा दिया. इस बार दयाल ने रफ्तार कम की. बैक ऑफ द हैंड गेंद. यह शॉर्ट ऑफ लेंथ बन गई. रिंकू ने इंतजार किया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार भेजा.

अब आखिरी गेंद पर कोलकाता को चार रन चाहिए थे.

आखिरी गेंद- एक और सिक्सर- जो हुआ उसका यकीन किसी को नहीं हुआ. लगातार पांच छक्के. बल्ले से लगते ही रिंकू को पता था कि गेंद बाहर गई है. मैदान पर जो हुआ वह कमाल था. आईपीएल इतिहास की सबसे यादगार जीत में शामिल होगा यह मैच. रिंकू 21 गेंद पर 48 रन बनाकर नाबाद लौटे.

