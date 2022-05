रिंकू सिंह ने बुधवार को कमाल की पारी खेली। और अगर किस्मत का साथ मिलता तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सोने पर सुहागा हो जाता। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने ऐसी पारी खेली कि देखने वाले तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। 18 मई को डीवाई पाटील स्टेडियम स्टेडियम पर खेला गया यह मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम था। इसे जीतकर लखनऊ जहां प्लेऑफ में जगह बनाई वहीं कोलकाता के लिए सफर समाप्त हो गया।

रिंकू सिंह ने 15 गेंद पर 40 रन बनाकर अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। वह 20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हुए। मैच के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगर रिंकू आउट नहीं होते को कोलकाता के मुकाबला जीतने की संभावना काफी अधिक होती। रिंकू जब बल्लेबाजी करने आए तो स्कोर था 6 विकेट पर 150 रन और लक्ष्य था 211 का। रिंकू ने अपनी पारी में दो चौके और चार बड़े छक्के लगाए।

You gotta feel for Rinku Singh there. From not finding a place in the XI to almost saving KKR from being eliminated, he gave his all tonight. pic.twitter.com/MQBefKaNiF

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 18, 2022