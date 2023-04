कोलकाता की जीत के बाद वायरल हुआ था शाहरुख खान का ट्वीट, अब रिंकू सिंह ने किया 'किंग खान' को रिप्लाई

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने 'पठान' के पोस्टर पर क्रिकेटर रिंकू सिंह का चेहरा लगाकर एक तस्वीर साझा की थी. शाहरुख ने ट्विटर पर एडिटेड पोस्टर को रविवार को शेयर करते हुए लिखा: झूमे जो रिंकू!!! मेरे बच्चे रिंकू सिंह और नितीश राणा और वेंकटेश अय्यर! और याद रखना, भरोसा ही सब कुछ है। केकेआर को बधाई और वेंकी, अपने दिल का ख्याल रखिएगा सर.

JHOOME JO RINKUUUUU !!! My baby @rinkusingh235 And @NitishRana_27 & @venkateshiyer you beauties!!! And remember Believe that’s all. Congratulations @KKRiders and @VenkyMysore take care of your heart sir! pic.twitter.com/XBVq85FD09

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 9, 2023