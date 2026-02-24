जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, फैमिली इमर्जेंसी के चलते लौटा यह खिलाड़ी

जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, रिंकू सिंह फैमिली इमर्जेंसी की वजह से लौटे

Rinku Singh

चेन्नई: Rinku Singh Return Home: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अहम मैच से पहले भारतीय टीम को एक झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह मंगलवार को फैमिली इमर्जेंसी के लिए घर लौट गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी दी है. भारत को सुपर 8 में अपना दूसरा मैच गुरुवार 26 फरवरी को चेन्नई में खेलना है. और रिंकू सिंह एमए चिदंबरम स्टेडियम में टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में शामिल नहीं हुए थे.

Rinku Singh के पिता की तबीयत खराब

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया, ‘रिंकू सिंह परिवार में आपात स्थिति की वजह से चेन्नई से घर वापस लौट गए हैं. वह चेपक में भारत के अभ्यास सत्र में शामिल नहीं हुए.’

सूत्रों के मुताबिक रिंकू के पिता खानचंद सिंह को गंभीर हालत में ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं और इसलिए खिलाड़ी को वापस जाना पड़ा. रिंकू के अचानक चले जाने से इस बाएं हाथ के खिलाड़ी के गुरुवार को यहां जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के ‘करो या मरो’ के सुपर आठ मुकाबले में खेलने को लेकर संदेह है.

रिंकू सिंह नहीं खोल पाए थे खाता

अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की 76 रन की हार के दौरान रिंकू खाता खोलने में नाकाम रहे थे जबकि नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप मैच में उन्होंने छह रन बनाए थे. इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 11, नामीबिया के खिलाफ एक और अमेरिका के खिलाफ छह रन बनाए थे.

जिम्बाब्वे के बाद भारत का सुपर 8 में अगला और आखिरी मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में होगा. अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह बनाती है तो वह 5 मार्च को मुंबई में अपना मुकाबला खेलेगी. हां, अगर भारत का सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान से होता है, तो फिर भारत का मैच 4 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/