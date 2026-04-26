6,6,6,6... रिंकू ने दिग्वेश राठी के ओवर में जड़े लगातार चार छक्के, केकेआर के बने संकटमोचक

आईपीएल 2026 में रविवार को केकेआर और लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में केकेआर के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने शानदार पारी खेली. रिंकू सिंह की पारी ऐसे समय में आई, जब केकेआर की टीम संघर्ष कर रही थी. उन्होंने दिग्वेश राठी के ओवर में 26 रन जड़े

रिंकू सिंह जब बल्लेबाजी करने आए तो टीम के टॉप ऑर्डर के पांच बल्लेबाज सस्ते में निपट चुके थे. 73 रन के स्कोर पर केकेआर के पांच बल्लेबाज आउट हो चुके थे, उसके बाद रिंकू सिंह ने कैमरन ग्रीन, रमन दीप सिंह और सुनील नरेन के साथ उपयोगी साझेदारी कर केकेआर का स्कोर 150 के पार पहुंचाया.

Add Cricket Country as a Preferred Source

रिंकू ने खेली अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी

रिंकू ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी के दौरान 51 गेंद में पांच छक्कों और सात चौकों से नाबाद 83 रन की पारी खेलने के अलावा कैमरन ग्रीन (34) के साथ पांचवें विकेट के लिए 42 और सुनील नारायण (नाबाद 04) के साथ आठवें विकेट के लिए 30 गेंद में 62 रन की अटूट साझेदारी की. रिंकू और नरेन के बीच 62 रन की नाबाद साझेदारी IPL में KKR के लिए 8वें विकेट या उससे नीचे की सबसे बड़ी साझेदारी है.

रिंकू सिंह का 83 रन का स्कोर 2018 में CSK के खिलाफ़ रसेल के 36 बॉल में नाबाद 88 रन के बाद KKR के किसी भी बल्लेबाज़ का नंबर 6 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. यह IPL में रिंकू सिंह का पहली पारी (34 मैच) में बनाया गया पहला अर्धशतक है. IPL में उनके पिछले सभी पांच अर्धशतक लक्ष्य का पीछा करते हुए (24 मैच) आए हैं.

दिग्वेश राठी के आखिरी ओवर में जड़े 26 रन

रिंकू सिंह ने केकेआर की पारी के 20वें ओवर में दिग्वेश राठी की जमकर धुनाई की. उन्होंने दिग्वेश राठी की चार गेंदों पर लगातार चार छक्के लगाए और ओवर में कुल 26 रन बना डाले.