Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

भारी नुकसान के साथ दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े ऋषभ पंत, BCCI ने लगाई अदला-बदली पर मुहर

लखनऊ सुपर जायंट्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापसी करेंगे. वहीं कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा बनेंगे. यह आईपीएल के इतिहास में ट्रेडिंग की बड़ी कहानी है. पंत उस फ्रैंचाइजी में लौटे हैं जहां उन्होंने 2016 से 2024 के बीच नौ साल का वक्त गुजारा था. दिल्ली कैपिटल्स...

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 23, 2026, 01:37 PM IST

Published On Jun 23, 2026, 01:37 PM IST

Last UpdatedJun 23, 2026, 01:37 PM IST

IPL Trading lsg vs dc

IPL Trading lsg vs dc

लखनऊ सुपर जायंट्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापसी करेंगे. वहीं कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा बनेंगे. यह आईपीएल के इतिहास में ट्रेडिंग की बड़ी कहानी है.

पंत उस फ्रैंचाइजी में लौटे हैं जहां उन्होंने 2016 से 2024 के बीच नौ साल का वक्त गुजारा था. दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने 111 मैच खेले थे. यह इस फ्रैंचाइजी के लिए किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा मुकाबले हैं. इसके साथ ही 2021 से 2024 तक 43 मैचों में उन्होंने इस टीम की कप्तानी भी की.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

आईपीएल 2025 की नीलामी में पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये देकर खरीदा था. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए. दिल्ली कैपिटल्स में आने के लिए पंत को काफी नुकसान हुआ है. वह 15 करोड़ रुपये में दिल्ली की टीम के साथ जुड़े हैं. यानी उन्होंने अपनी फीस 12 करोड़ रुपये कम कर दी है.

कुलदीप यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स ने ट्रेड किया है. वह पांच साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा रहे. 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ने के बाद से बाएं हाथ के इस कलाई के स्पिनर ने 65 मैचों में 72 विकेट लिए. वह मौजूदा 13.5 करोड़ रुपये की फीस में ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ जुड़े है.

more to follow

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

हार्दिक पांड्या राजस्थान रॉयल्स का होंगे हिस्सा ! इस स्टार खिलाड़ी से हो सकता है ट्रेड

हार्दिक पांड्या राजस्थान रॉयल्स का होंगे हिस्सा ! इस स्टार खिलाड़ी से हो सकता है ट्रेड
Fifa World Cup: 100वें इंटरनेशनल मैच में एम्बाप्पे का जलवा, फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराया

Fifa World Cup: 100वें इंटरनेशनल मैच में एम्बाप्पे का जलवा, फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराया
वैभव के दरवाजे पहुंची टीम इंडिया की जर्सी, क्या था 15 साल के सुपरस्टार का पहला रिएक्शन

वैभव के दरवाजे पहुंची टीम इंडिया की जर्सी, क्या था 15 साल के सुपरस्टार का पहला रिएक्शन
VIDEO: वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में पहनेंगे किस नंबर की जर्सी ? हुआ खुलासा

VIDEO: वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में पहनेंगे किस नंबर की जर्सी ? हुआ खुलासा

Latest News

hardik-pandya-220

हार्दिक पांड्या राजस्थान रॉयल्स का होंगे हिस्सा ! इस स्टार खिलाड़ी से हो सकता है ट्रेड
mbappe-2

Fifa World Cup: 100वें इंटरनेशनल मैच में एम्बाप्पे का जलवा, फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराया
vaibhav-sooryavanshi-1-9

वैभव के दरवाजे पहुंची टीम इंडिया की जर्सी, क्या था 15 साल के सुपरस्टार का पहला रिएक्शन
vaibhav-sooryavanshi-jersey-number

VIDEO: वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में पहनेंगे किस नंबर की जर्सी ? हुआ खुलासा

mushfiqur-rahim-8

39 साल के खिलाड़ी ने रचा इतिहास, पांच साल बाद जीता ICC 'प्लेयर ऑफ द मंथ' का खिताब
messi-3

'उम्र नहीं, फिटनेस और प्रदर्शन पर है पूरा ध्यान..', वर्ल्ड कप में इतिहास रचने के बाद मेसी ने कही बड़ी बात

Editor's Pick

WATCH Vaibhav Sooryavanshi Gets Emotional After Getting Team India Jersey Ahead of IRELAND T20I

वैभव के दरवाजे पहुंची टीम इंडिया की जर्सी, क्या था 15 साल के सुपरस्टार का पहला रिएक्शन
Nitish Kumar Reddy Ruled out of Ireland Tour May Miss England lag Also

नीतीश कुमार रेड्डी को लगी चोट, आयरलैंड दौरे से बाहर, इंग्लैंड में भी खेलना मुश्किल
Former Cricketer Mohammad Kaif Makes a Big Statement on Virat Kohli and Rohit Sharma Playing in ODI World Cup 2027

विराट और रोहित के 2027 वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान
lucknow Super Giants and delhi capitals to trade Rishabh pant and kuldeep yadav ahead of ipl 2027 says reports

IPL 2027 से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली