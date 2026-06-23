भारी नुकसान के साथ दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े ऋषभ पंत, BCCI ने लगाई अदला-बदली पर मुहर

लखनऊ सुपर जायंट्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापसी करेंगे. वहीं कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा बनेंगे. यह आईपीएल के इतिहास में ट्रेडिंग की बड़ी कहानी है. पंत उस फ्रैंचाइजी में लौटे हैं जहां उन्होंने 2016 से 2024 के बीच नौ साल का वक्त गुजारा था. दिल्ली कैपिटल्स...
Published On Jun 23, 2026, 01:37 PM IST
Last UpdatedJun 23, 2026, 01:37 PM IST
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लखनऊ सुपर जायंट्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में वापसी करेंगे. वहीं कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा बनेंगे. यह आईपीएल के इतिहास में ट्रेडिंग की बड़ी कहानी है.
पंत उस फ्रैंचाइजी में लौटे हैं जहां उन्होंने 2016 से 2024 के बीच नौ साल का वक्त गुजारा था. दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने 111 मैच खेले थे. यह इस फ्रैंचाइजी के लिए किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा मुकाबले हैं. इसके साथ ही 2021 से 2024 तक 43 मैचों में उन्होंने इस टीम की कप्तानी भी की.
आईपीएल 2025 की नीलामी में पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये देकर खरीदा था. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए. दिल्ली कैपिटल्स में आने के लिए पंत को काफी नुकसान हुआ है. वह 15 करोड़ रुपये में दिल्ली की टीम के साथ जुड़े हैं. यानी उन्होंने अपनी फीस 12 करोड़ रुपये कम कर दी है.
कुलदीप यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स ने ट्रेड किया है. वह पांच साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा रहे. 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ने के बाद से बाएं हाथ के इस कलाई के स्पिनर ने 65 मैचों में 72 विकेट लिए. वह मौजूदा 13.5 करोड़ रुपये की फीस में ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ जुड़े है.
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