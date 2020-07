कोरोना काल में भले ही भारत में एक्टिव क्रिकेट पर ब्रेक लगा हो लेकिन सोशल मीडिया पर क्रिकेटर्स की मस्‍ती अभी भी जारी है. बुधवार को दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Delhi Capitals) फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एवेंजर सीरीज के सुपरहीरोज के गेटअप में क्रिकेटर्स की फोटोज शेयर की.

अय्यर बने कैप्‍टन अमेरिका

We’ll start with 👉🏻 #SkipperShreyas + Captain America 😍

Start replying to us with your suggestions right away ⬇️#DesignerOnDemand #YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/XvoLfqlXvF

— Delhi Capitals (Tweeting from 🏠) (@DelhiCapitals) July 15, 2020