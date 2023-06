ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर चेंज किया डेट ऑफ बर्थ, फैंस हुए कन्फ्यूज

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पिछले साल कार एक्सीडेंट में गंभीर रुप से घायल हो गए थे. ऋषभ पंत हादसे के बाद तेजी से रिकवरी कर रहे हैं. पंत अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हर अपडेट अपने फैंस के साथ साझा करते रहते हैं. मगर ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया यूजर्स को बुधवार को हैरान कर दिया. पंत ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने जन्मदिन की तारीख में बदलाव किया, जिससे फैंस कन्फ्यूज है.

ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अपने जन्मदिन की तारीख में बदलाव किया है. पंत ने सोशल मीडिया अकाउंट के बायो में सेकंड डेट ऑफ बर्थडे मेंशन किया है और उसकी तारीख 05 जनवरी 2023 है. इसके मुताबिक ऋषभ पंत सिर्फ पांच महीने के हैं. पंत ने आखिरी यह कदम क्यों उठाया है, इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की है. यह एक मिस्ट्री ही है. सोशल मीडिया यूजर्स भी पंत के इस नए डेट ऑफ बर्थ से हैरान हैं.

Pant has changed his bio on Instagram.

2nd Date of birth on 5th January 2023. pic.twitter.com/ASHOSyakWR

