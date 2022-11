फॉर्मेट बदला लेकिन ऋषभ पंत की खराब फॉर्म का सिलसिला वनडे सीरीज में भी जारी रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में पहले वनडे में ऋषभ पंत 23 गेंदों पर महज 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंत को लॉकी फर्ग्युसन ने अपना शिकार बनाया और भारत को तीसरा बड़ा झटका दिया ।

पंत एक बार फिर लापरवाही भरा शॉट खेलकर आउट हुए। दरअसल, 33वें ओवर में लॉकी फर्ग्युसन गेंदबाजी के लिए आए। पहली गेंद पर पंत ने शानदार चौका जड़ा लेकिन दूसरी गेंद पर तोहफे में विकेट थमा दिया विकेट। फर्ग्युसन ने दूसरी गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप की लाइन में लंबी फेंकी जिस पर पंत ने पुल लगाने का प्रयास किया लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्टंप्स से टकरा गई। ये गेंद पुल खेलने के लिहाज से काफी मुश्किल थी जिसका खामियाजा पंत को अपने विकेट के रुप में भुगतना पड़ा।

पंत के इस तरह सस्ते में आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर ट्रोलर्स एक्टिव हो गए हैं। पंत को लेकर कई मजेदार मीम्स शेयर किए जा रहे हैं।

Record Alert :

Rishabh Pant can create history by becoming one of the Youngest Player to Retire from International cricket. #INDvsNZ #NZvINDonPrime

— HARSH VATS MISHRA (@HarshVatsMishr1) November 25, 2022