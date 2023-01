भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है. कार हादसे के बाद पंत ने पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और फैंस, साथी खिलाड़ियों और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया. ऋषभ पंत ने लिखा कि वह आने वाले चैलेंज के लिए तैयार है.

ऋषभ पंत ने ट्वविटर पर लिखा… फैंस, साथी खिलाड़ियों, डॉक्टरों और फिजियो का सपोर्ट और सहयोग के लिए धन्यवाद. मैं अब आगे की तरफ देख रहा हूं.

उन्होंने लिखा..मेरी सर्जरी सफल रही, मैं रिकवरी की तरफ बढ़ रहा हूं और आगे आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार हूं.

From the bottom of my heart, I also would like to thank all my fans, teammates, doctors and the physios for your kind words and encouragement. Looking forward to see you all on the field. #grateful #blessed

I am humbled and grateful for all the support and good wishes. I am glad to let you know that my surgery was a success. The road to recovery has begun and I am ready for the challenges ahead.

Thank you to the @BCCI , @JayShah & government authorities for their incredible support.

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 16, 2023