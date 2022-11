IND VS NZ: फिर फ्लॉप हुए ऋषभ पंत, सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का फ्लॉप शो जारी है. टी-20 विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में पंत ने एक बार फिर निराश किया. दूसरे टी-20 मैच में ओपनिंग करने उतरे ऋषभ पंत सिर्फ छह रन बना सके. पंत के फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी जमकर क्लास लगा दी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में ओपनर के रूप में बल्लेबाजी करने उतरे पंत ने हालांकि पहले ओवर में चौका लगाकर शुरूआत की, मगर उसके बाद वह संघर्ष करते नजर आए. ऋषभ पंत ने दूसरे टी-20 मैच में 13 गेंदों का सामना किया और सिर्फ छह रन बना सके.

पिछली 10 पारियों में ऋषभ पंत के बल्ले से भी एक भी अर्धशतक नहीं है. एशिया कप से लगातार पंत फ्लॉप हो रहे हैं. एशिया कप के तीन मैचों में वह 51 रन बना सके है, वहीं टी-20 विश्व कप के आखिरी के दो मैचों में भी उन्हें मौका दिया गया, जहां भी उन्होंने निराश किया. टी-20 विश्व कप सुपर-12 मुकाबले में पंत ने जिम्बा्ब्वे के खिलाफ तीन रन की पारी खेली, वहीं इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में वह सिर्फ छह रन बना सके.

यह भी पढ़ें:

‘मेरा डेब्यू तो तुझसे भी खराब था’, शुभमन ने याद किया धोनी से जुड़ा मजेदार किस्सा

बता दें कि इस मैच में शुभमन गिल और संजू सैमसन को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिल पाई है. सोशल मीडिया यूजर्स लगातार फ्लॉप हो रहे पंत को मौका दिए जाने से भी नाराज हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स ने पंत की लगाई क्लास:

Rishabh Pant dismissed for 6 from 13 balls Don’t worry he will be form when he get 100 more matches .. long live Rishabh pant Biggest fraud Motu pant?? Feeling sad for sanju samson ?#sanjusamson desvers better#INDvsNZ #RishabhPant pic.twitter.com/FyoLDsLz3N — Sameer Prajapati (@SameerP14178298) November 20, 2022

Rishabh Pant in Tests only ✅#NZvIND — Farid Khan (@_FaridKhan) November 20, 2022

Rishabh Pant out for 6 off 13 balls. Trial no 65 failed Failed as middle order, failed in opening. What’s next? No 11?#INDvsNZ pic.twitter.com/cBTSZg9Qn9 — പദ്മരാജൻ ❤️ (@ingloriousmallu) November 20, 2022

List of Indian players who are better than fraud rishabh pant ? pic.twitter.com/d4FI3TffK2 — Mohit (@MohitRR19) November 20, 2022