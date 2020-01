भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच खेल रही है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया.

IND vs AUS: धवन का अर्धशतक, केएल राहुल चूके, ऑस्ट्रेलिया के सामने 256 रन का लक्ष्य

भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 255 रन बनाए. बल्लेबाजी के दौरान भारतीय टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत की हेलमेट पर गेंद ली जिसके बाद वह फील्डिंग के दौरान मैदान पर नहीं उतर सके.

उनकी जगह लोकेश राहुल ने विकेटकीपिंग की. पंत अभी मेडिकल टीम की निगरानी में हैं.

Update: Rishabh Pant has got a concussion after being hit on his helmet while batting. KL Rahul is keeping wickets in his absence. Pant is under observation at the moment. #TeamIndia #INDvAUS pic.twitter.com/JkVElMacQc

— BCCI (@BCCI) January 14, 2020