आईपीएल के पिछले दो सत्र में लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने पूरी तरह निराश किया है. आईपीएल 2026 के आखिरी लीग मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स को पंजाब किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद लखनऊ की टीम ने प्वॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान हासिल किया है. लगातार खराब प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत से लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छिन सकती है. क्रिकेट निदेशक टॉम मूडी ने स्वीकार किया है कि यह विकेटकीपर बल्लेबाज दबाव को झेलने में असफल रहा है.

एलएसजी 2025 में सातवें स्थान पर रहा था जबकि इस सत्र में उसका प्रदर्शन पिछले साल से भी खराब रहा. पंत की कप्तानी में फ्रेंचाइजी ने दो सत्र में 28 मैचों में केवल 10 में जीत हासिल कीं.

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हम हर पहलू पर गौर करेंगे: मूडी

मूडी ने शनिवार को पंजाब किंग्स से सात विकेट से मिली हार के बाद पत्रकारों से कहा, अगर कप्तानी की बात करें तो निश्चित तौर पर उन्हें यह चुनौतीपूर्ण लगी है और परिणाम इसे दर्शाते हैं. उन्होंने कहा, हमें इस पर विचार करना होगा कि इस दबाव का बल्लेबाजी में उनके प्रदर्शन पर भी तो असर नहीं पड़ रहा है, मैं जानता हूं कि यह सत्र हमारे लिए मुश्किल रहा है, लेकिन हम इस पर विचार करेंगे, हम हर पहलू पर गौर करेंगे.

एलएसजी ने पंत को रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, इसलिए उनके प्रदर्शन पर शुरू से ही नजर रखी जा रही थी। इस बीच वह रन बनाने के लिए संघर्ष करते रहे. भारत के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले पंत ने आईपीएल 2018 में शानदार प्रदर्शन किया.उन्होंने 173.60 के स्ट्राइक रेट से 684 रन बनाए. इसके बाद 2019 में उन्होंने 162.66 के स्ट्राइक रेट से 488 रन बनाए. एलएसजी की तरफ से हालांकि पंत ने दो सत्र में 581 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 135.74 रहा, जो उनके करियर के 144.18 के स्ट्राइक रेट से कम है.

नेतृत्व पर हम भविष्य में गंभीरता से विचार करेंगे: टॉम मूडी

हाल में पंत की जगह केएल राहुल को टेस्ट टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया. उन्हें वनडे टीम से भी बाहर कर दिया गया है, इसके बाद अब मूडी की यह टिप्पणी आई है. उन्होंने कहा, निश्चित रूप से हम अपनी अपेक्षाओं या मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, जहां तक फ्रेंचाइजी के नेतृत्व की बात है तो यह निश्चित रूप से एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम भविष्य में गंभीरता से विचार करेंगे.

मूडी ने कहा, हम प्रत्येक सत्र में हर विभाग के प्रदर्शन पर गौर करते हैं और कुछ सोच-समझकर निर्णय लेते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हमें नए सिरे से शुरुआत करने पर विचार करने की जरूरत है.

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किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली उठाने का समय नहीं है: मूडी

उन्होंने कहा कि इस निराशाजनक प्रदर्शन के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. मूडी ने कहा, इस निराशाजनक सत्र के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, मुझे नहीं लगता कि यह किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली उठाने का समय है, हम सभी जवाबदेह हैं और अभी किसी विशेष विभाग पर दोष मढ़ने का समय नहीं है. उन्होंने कहा, हम सभी को इस पर शांतिपूर्वक विचार करने के लिए समय चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और उन पर ध्यान दिया जाएगा.