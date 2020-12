पूर्व ऑस्ट्रेलिया दिग्गज टॉम मूडी (Tom Moody) ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची भारतीय टीम के सीमित ओवर फॉर्मेट स्क्वाड में विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) को ना देखकर हैरान हैं।

दरअसल बीसीसआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई वनडे और टी20 टीम में पंत की जगह केएल राहुल को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज चुना है और संजू सैमसन बैकअप विकेटकीपर की भूमिका में हैं। हालांकि पंत को टेस्ट स्क्वाड में जगह दी गई है लेकिन इस युवा खिलाड़ी के टी20 स्क्वाड से बाहर होने से मूडी हैरान हैं।

Very surprised that Rishabh Pant is not it the Indian #T20 squad, regardless of his modest @IPL he’s a player of the future in all 3 formats! #INDvAUS

— Tom Moody (@TomMoodyCricket) December 6, 2020