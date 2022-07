नई दिल्ली: टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था। और रविवार को उन्होंने आखिर वनडे इंटरनैशनल में भी अपना लोहा मनवा लिया। उन्होंने वनडे इंटरनैशनल करियर की अपनी पहली सेंचुरी लगाते हुए भारत को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में जीत दिला दी। पंत ने 125 रन की पारी खेली और भारत ने पांच विकेट से जीत हासिल की। पंत की शानदार पारी के बाद युवराज सिंह ने ट्वीट किया, ’45 मिनट की बातचीत का असर हुआ।’ युवराज का यह ट्वीट फौरन वायरल हो गया। और अब भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने युवी की इस सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब दिया है।

भारतीय टीम ने 17वें ओवर में चार विकेट खोल दिए थे। और इसके बाद पंत और हार्दिक पंड्या पर टीम को जिताने की जिम्मेदारी आ गई थी। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 133 रन जोड़े। पंड्या आखिर 71 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन पंत ने छोर संभाले रखा और भारत को 7.5 ओवर बाकी रहते जीत दिला दी।

युवराज ने पंत की सेंचुरी के बाद ट्वीट किया, ‘ऐसा लगता है कि 45 मिनट की बातचीत से फायदा हुआ!! बहुत अच्छा खेले @rishabhpant17 इसी तरह आप अपनी पारी को तैयार करते हैं। @hardikpandya7 आपको बल्लेबाजी करते देखकर अच्छा लगा। #indiavseng.’

24 साल के इस खिलाड़ी ने जवाब दिया, ‘जी, बहुत फायदा हुआ युवी पा।’

It did, indeed Yuvi pa ?? https://t.co/Yl8FBF648R

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) July 18, 2022