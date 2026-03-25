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'इस नंबर पर बैटिंग करें ऋषभ पंत', साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने दी बड़ी सलाह

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को एक बड़ी सलाह दी है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - March 25, 2026 7:22 PM IST

नई दिल्ली: आईपीएएल 2026 की शुरुआत होने को है. 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को उम्मीद है कि इस बार वह अपने प्रदर्शन में सुधार करेगी. टीम की कमान इस बार भी ऋषभ पंत के हाथों में होगी. पंत के बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी सवाल और चर्चाएं हैं. इस पर साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने अपनी राय दी है. उन्होंने कहा है कि पंत को नंबर तीन पर बैटिंग करनी चाहिए. इतना ही नहीं उन्होंने बाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज को एक सलाह भी दी है. डु प्लेसिस ने कहा है कि पंत को बल्लेबाजी करने के अपने ढंग में भी थोड़ा बदलाव करना चाहिए. उनका मानना है कि पंत को जोखिम लेकर खेलने की बजाय उन्हें आगामी आईपीएल में निरंतरता पर फोकस करना चाहिए.

पंत ने अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करके पिछले सत्र में चौथे नंबर से सलामी बल्लेबाज के तौर पर और फिर निचले क्रम पर भी बल्लेबाजी की. वह लखनऊ सुपर जाइंट्स के लिये आखिरी मैच में तीसरे नंबर पर 61 गेंद में नाबाद 118 रन की पारी खेल सके.

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डु प्लेसी ने जियो स्टार के ‘आईपीएल टुडे लाइव’ कार्यक्रम में कहा ,‘ शायद पंत के लिये तीसरे नंबर पर खेलने का मौका हो.’ उन्होंने कहा, ‘ लगता है कि वह तीसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं. मैने पिछले सत्र में उन्हें लखनऊ के लिये तीसरे नंबर पर खेलते देखा जब निकोलस पूरन चौथे नंबर पर उतरे थे.’

आरसीबी के पूर्व कप्तान ने कहा, ‘लखनऊ टीम की 2026 की नीलामी को देखें तो उनके पास शीर्षक्रम पर पंत के साथ एडेन माक्ररम, मिचेल मार्श और पूरन जैसे धुरंधर हैं. पंत को अपना प्रभाव और छोड़ना होगा.’

लखनऊ सुपर जाइंट्स को एक अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स से पहला मैच खेलना है. डु प्लेसी ने कहा, ‘पंत अपार प्रतिभा का धनी है. टेस्ट क्रिकेट में उसे बल्लेबाजी करते देखो तो लगता है कि उसके पास सारे शॉट्स हैं. उसके दिमाग में कई विकल्प चल रहे होते हैं. उसे लगता है कि वह मैदान के किसी भी हिस्से में हर गेंद पर छक्का लगा सकता है.’

उन्होंने कहा, ‘लेकिन टी20 बल्लेबाजी में आपको रणनीति बनानी होती है. महान टी20 बल्लेबाजों को देखो जो यह सोचते हैं कि कब चौके छक्के लगाने हैं और कहां उनकी कमजोरी है जिस पर वे काम करते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘पंत को खेलते देखो तो लगता है कि वह किसी भी समय आउट हो सकता है क्योंकि वह इतना जोखिम लेता है. उसे टेस्ट की ही तरह टी20 में भी एक रणनीति लेकर खेलना होगा. हर गेंद पर जोखिम लेने की जरूरत नहीं है. उसे निरंतरता पर काम करना होगा.’

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

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